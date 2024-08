Tout s'est bien passé - Ciné-Verdun 12 novembre

TOUT S’EST BIEN PASSÉ de François Ozon

France – Belgique. 2021. 113 min. (G)

Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling.

À 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à mourir. « Dans sa nouvelle fiction, le cinéaste prolifique adapte l'ouvrage autobiographique d'Emmanuèle Bernheim, dirige deux acteurs impeccables (Sophie Marceau et André Dussollier) et signe l'un des plus beaux films de sa carrière. » (Olivier De Bruyn, Les Echos)

Lien de la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=C2eLSF9VWQ8









La séance est placement libre, arrivez à l’avance! Votre place sera offerte à quelqu’un d’autre au début de la projection si vous ne vous présentez pas à la séance.





Pour en savoir plus sur le projet Ciné-Verdun chez MultiCAUS : https://cinequartier.ca/cineverdun/