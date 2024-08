Soirée all-in

Dans le cadre de notre cours Gestion de projet au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous devons réaliser un évènement dans le but de faire connaître un organisme à but non lucratif de la région. Nous avons décidé de réaliser un évènement ludique, les billets seront au coût de 10$. Durant cet évènement vous allez avoir la chance de jouer à des jeux de société en famille ou entre amis. De plus, il y aura un photomaton pour immortaliser vos bons moments. Vous aurez le droit en plus d'avoir une collation et un breuvage gratuit. Il sera possible aussi d'acheter plus de collation et de boisson au courant de l'évènement. Tous les bénéfices de la journée seront remis à l'organisme Aux Sources Du Bassin. Cette organisme à pour mission de soutenir, aider et accompagner les familles et des individus dans une perceptive du développement de l'autonomie en matière de sécurité alimentaire et matérielle. Nous vous invitons de plus à apporter des denrées non périssable pour aider l'organisme à fournir de la nourriture aux familles et individus dans le besoin.





Nous vous invitons à participer à notre évènement le samedi 27 avril 2024 de 13h à 16h au café étudiant du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu .





Amusement garanti !





Au plaisir de vous y voir.





P.S. L'entrée se fera à la porte 41 et vous pouvez vous stationner partout SAUF dans le P6.





Les organisateurs : Élisabeth Gervais, Dominike Trahan, Nicolas Lapointe, Emma Champagne, Maxence Manaute, Yourick Morin et Andréa Gauthier.