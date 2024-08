E-Book "Retrouver l'harmonie sexuelle"

Qui n’a jamais entendu “le sexe c’est 80% du couple” ... C’est faux !





La priorité de votre vie fluctue, de même que votre énergie et vos préoccupations. Au début d'une relation, la vie sexuelle est souvent prioritaire car le partenaire est au centre de l'attention. Cependant, cela change avec le temps et les événements de la vie tels que le travail, la famille, ou la santé peuvent influencer votre désir sexuel. Pour avoir envie de faire l'amour et le faire bien, un esprit apaisé est crucial. La fréquence des rapports ne définit pas l'amour que vous portez à votre partenaire. Certains couples sont heureux avec des relations mensuelles ou moins fréquentes.





A travers cet ebook découvrez vos blocages, vos axes d'améliorations et des exercices concrets pour retrouver l'harmonie sexuelle en couple.