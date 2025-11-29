<b>Fondre magasin</b>

828 Air Cadet Squadron Sponsoring Committee

828 Air Cadet Squadron Sponsoring Committee

828 Hurricane Unique Hoodie Navy Blue item
828 Hurricane Unique Hoodie Navy Blue
65 $

"Our 2026 limited-edition 828 Hurricane hoodies are now available for PREORDER. Featuring the winning entry from our design challenge. Don’t miss out—preorders close on Feb 15, 2026. Orders will be ready for distribution approximately 3 weeks after the closing date."

828 Hurricane T Shirt Navy Blue item
828 Hurricane T Shirt Navy Blue
25 $

Air Cadets T-shirt featuring the official logo. Comfortable fit, durable material, and perfect for cadets, families, and supporters . Ideal for events, training, or casual wear.

Café Pacifique 340g item
Café Pacifique 340g
18,99 $

Torréfaction moyenne foncée

Notre espresso audacieux et agressif avec une pointe forte et sèche. Des arômes riches capturés dans sa belle créma brune, excellent pour les cappuccinos et les lattés.

Pacific Coffee Beans 2 lb item
Pacific Coffee Beans 2 lb
34,99 $

Delta Coffee Works is a BC based premium coffee roaster that specializes in custom coffees, including organic, fair trade, white/private label as well as inexpensive quality blends.

Pacific Coffee Beans 5 lb item
Pacific Coffee Beans 5 lb
72,99 $

Delta Coffee Works is a BC based premium coffee roaster that specializes in custom coffees, including organic, fair trade, white/private label as well as inexpensive quality blends.

