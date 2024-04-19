La Fondation canadienne du tir à l'arc (FCA) a pour mandat de soutenir nos archers et leurs objectifs vers l'excellence et dirige actuellement son financement vers les équipes de tir à l'arc des disciplines non olympiques.





En vous inscrivant pour cette équipe, vous recevrez votre lien de collecte de fonds nécessaire pour que vous puissiez le diffuser à tous vos amis, votre famille et vos réseaux sociaux.





Nous sommes heureux de pouvoir vous aider dans vos efforts de collecte de fonds et nous sommes impatients de voir comment le soutien de votre réseau se développe sous votre nom sur la plateforme peer-to-peer.





Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la collecte de fonds et dans la compétition cette saison.