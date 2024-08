Soirée des finissant.es en EFLS et TESL - UQÀM 2024

La soirée des finissant‧es en enseignement de l'anglais et du français langue seconde arrive ! Elle aura lieu à la salle Le Petit secret.





Conditions d'achats :





Les consommations sont incluses





50 billets sont réservés aux finissant‧es, et 30 pour les personnes accompagnatrices. C'est pourquoi nous demandons de limiter vos plus one à une seule personne. Peu avant l'évènement, les billets non-réclamés par les finissant‧es seront transférés aux personnes accompagnatrices qui n'auront pas pu acheter une place.



Les places sont assises, il y a des escaliers pour se rendre à la salle.