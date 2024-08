Renverser la vapeur et protéger le vivant: les luttes citoyennes face aux projets industriels

Le mardi 27 février à 18 h 30





Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM, en collaboration avec le Comité Action Citoyenne - projet Northvolt, vous invite à un ciné discussion!





Un peu partout au Québec, les industries lourdes ont quitté depuis longtemps, laissant en héritage des terrains contaminés. La nature y a repris ses droits et ces friches sont appréciées et fréquentées autant par les humains que par d'autres espèces . La réindustrialisation menace ces lieux écologiquement riches et résilients, les lois en environnement sont facilement détournées ou ignorées et les méga projets industriels sont imposés sans considération pour le vivant. Il n'est pas trop tard pour renverser la vapeur!





Venez discuter avec des militantes et représentantes de groupes citoyens qui s'opposent à la plateforme de transbordement Ray-Mont Logistiques et à l'implantation de l'usine à batterie Northvolt sans BAPE.

Il y aura une présentation des enjeux, la projection du court-métrage documentaire La souplesse du roseau, suivi d'une discussion avec le public.





Les intervenant.e.s:

Anais Houde, Mobilisation 6600

Marie-Josée Béliveau, Comité d’Action Citoyenne - Projet Northvolt

