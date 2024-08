Avec les locataires de la Maison Normand-Léveillé, on profite de la Journée internationale de la gastronomie pour réinventer un classique bien populaire chez nos membres: le Kraft Dinner! On explore les variantes possibles de ce safe food et on mange ensemble. Matériel et souper fournis.





Pour plus d'information sur l'activité: www.autisme-cq.com/calendrier/atelier-cuisine-drummondville-16h-a-18h