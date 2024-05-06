Boutique JejeInc.

Présentation du Steve Inc. En paracorde (Version S) pour les amateurs de petite tortue en paracorde ! Cet accessoire magnifiquement conçu est tissé à la main avec une paracorde durable, ce qui en fait un ajout élégant et fonctionnel à l'habitat de votre petite tortue. La version S est parfaitement dimensionnée pour les petites tortues, leur offrant un lieu de repos confortable et sécurisé. Les couleurs vives et le tissage complexe ajoutent une touche de couleur et de texture à l'enceinte de votre tortue, créant ainsi un environnement visuellement stimulant pour votre animal de compagnie. Améliorez l'espace de vie de votre tortue avec le Steve Inc. En paracorde (version S) et offrez-lui un endroit confortable pour se détendre et explorer.
VERSION COULEUR ALÉATOIRE
Présentation du Steve Inc. En paracorde (Version S) pour les amateurs de petite tortue en paracorde ! Cet accessoire magnifiquement conçu est tissé à la main avec une paracorde durable, ce qui en fait un ajout élégant et fonctionnel à l'habitat de votre petite tortue. La version S est parfaitement dimensionnée pour les petites tortues, leur offrant un lieu de repos confortable et sécurisé. Les couleurs vives et le tissage complexe ajoutent une touche de couleur et de texture à l'enceinte de votre tortue, créant ainsi un environnement visuellement stimulant pour votre animal de compagnie. Améliorez l'espace de vie de votre tortue avec le Steve Inc. En paracorde (version S) et offrez-lui un endroit confortable pour se détendre et explorer.
*Nous vous contacterons pour la suite*
Pourquoi pas vous faire plaisir et/ou faire plaisir à quelqu'un qui vous tient à coeur. Les bracelets en paracorde sont la solution. D'une magnifique beauté d'un côté et un outils de survie dans la forêt dans un autre. Contient environs 10 pieds de cordes.
Kit Nature (Clip composée d'une boussole + sifflet + pierre à feu)
*Nous vous contacterons pour la suite*
Pourquoi pas vous faire plaisir et/ou faire plaisir à quelqu'un qui vous tient à coeur. Les bracelets en paracorde sont la solution. D'une magnifique beauté d'un côté et un outils de survie dans la forêt dans un autre. Contient environs 10 pieds de cordes.
Un poisson en paracorde qui vit hors de l'eau. Spécial, non? Comme le prix! Achetez dès maintenant.
Kit Urgence (Sifflet en métal très puissant)
*Nous vous contacterons pour la suite*
Pourquoi pas vous faire plaisir et/ou faire plaisir à quelqu'un qui vous tient à coeur. Les bracelets en paracorde sont la solution. D'une magnifique beauté d'un côté et un outils de survie dans la forêt dans un autre. Contient environs 10 pieds de cordes.
Un escargot en paracorde. Fait avec des fils de cuivres pour rendre les antennes malléables.
Une araignée en paracorde. Fait avec des fils de cuivres pour rendre les pattes solide et malléable.
Un serpent en paracorde? Un cobra en plus? Rien de mieux, achetez tout de suite!
* Je comprends que le prix peut paraitre un peu cher, mais vous avez de la qualité devant vous! Il prend, en général, 3 heures à le faire et contient 22 pieds de cordes (6,7 mètres)*.
Livre à couverture souple. Pour couverture rigide, contacter JejeInc.
Une série de livres captivants qui fusionnent habilement des éléments de fiction et d'action, offrant ainsi une expérience lecture immersive et palpitante. Chaque tome invite les lecteurs à plonger dans des histoires intrigantes où des personnages dynamiques évoluent au cœur d'intrigues palpitantes. Cette combinaison unique garantit que chaque page tournée révèle de nouvelles et des rebondissements inattendus.
Tome 1
Alex, un ado de 15 ans, arrive sur le lac Crève-Faim avec ses parents et sa sœur après l’achat d’un chalet sur le bord du lac. Un jour, il va bien comprendre que le lac est beaucoup trop calme pour avoir des centaines d'habitants autour du lac. Le pire arrive lorsqu’il découvre une maison abandonnée, en face de son chalet. Il décide de faire une enquête avec les voisines et sa famille pour découvrir le côté noir du lac et le lien entre la maison abandonnée. Ils ont tous été beaucoup trop loin pour l'enquête et sont maintenant pris au piège, car le pire ne fait que commencer...
Tome 2
Ça fait depuis maintenant 24 mois, 3 semaines, 9 jours, 12 heures, 54 minutes et 32 secondes que la vérité est sortie sur le lac Crève-Faim. Mais, est-ce la fin complètement? Alexandre est devenu l’homme le plus recherché du pays. Et aussi le plus dangereux. Alex et le groupe vont devoir travailler pour la police militaire et devenir des agents secrets pour retrouver Alexandre et le neutraliser avant qu’il ne soit trop tard.
Tome 3
La mort de Max cause un grand trou dans la vie des membres du club 32. Les espoirs de rester une équipe soudée comme avant ne sont pas très partagés. Par contre, une mission d’infiltration dans l'université de Shadowridge, une école d’ingénieurs en informatique et d’intelligences artificielles, changera les émotions et les rendra en action. Le but? Arrêter les terroristes avant qu’ils mettent en ligne l’IA Prometheus qui prendra le contrôle total du réseau internet mondial.
Tome 4
Le prix d'édition de l'éditeur normal en papier pour le TOME 1 est de: Aucune vente pour le moment.
Le prix d'édition de l'éditeur normal en papier pour le TOME 2 est de: 28,96$
Le prix d'édition de l'éditeur normal en papier pour le TOME 3 est de: 28,69$
Le prix d'édition de l'éditeur normal en papier pour le TOME 4 est de: Aucune vente pour le moment.
Message de l'éditeur: Afin de minimiser les perturbations de livraison causées par la grève de Postes Canada, nous utilisons temporairement d’autres transporteurs pour les options de courrier et de courrier prioritaire. Par conséquent, toutes les expéditions vers le Canada entraîneront une augmentation temporaire des frais d’expédition pour le courrier et le courrier prioritaire. Cette mesure entrera en vigueur le 9 décembre et le restera jusqu’à la fin de la grève.
Une série de livres captivants qui fusionnent habilement des éléments de fiction et d'action, offrant ainsi une expérience lecture immersive et palpitante. Chaque tome invite les lecteurs à plonger dans des histoires intrigantes où des personnages dynamiques évoluent au cœur d'intrigues palpitantes. Cette combinaison unique garantit que chaque page tournée révèle de nouvelles et des rebondissements inattendus.
Tome 1
Alex, un ado de 15 ans, arrive sur le lac Crève-Faim avec ses parents et sa sœur après l’achat d’un chalet sur le bord du lac. Un jour, il va bien comprendre que le lac est beaucoup trop calme pour avoir des centaines d'habitants autour du lac. Le pire arrive lorsqu’il découvre une maison abandonnée, en face de son chalet. Il décide de faire une enquête avec les voisines et sa famille pour découvrir le côté noir du lac et le lien entre la maison abandonnée. Ils ont tous été beaucoup trop loin pour l'enquête et sont maintenant pris au piège, car le pire ne fait que commencer...
Tome 2
Ça fait depuis maintenant 24 mois, 3 semaines, 9 jours, 12 heures, 54 minutes et 32 secondes que la vérité est sortie sur le lac Crève-Faim. Mais, est-ce la fin complètement? Alexandre est devenu l’homme le plus recherché du pays. Et aussi le plus dangereux. Alex et le groupe vont devoir travailler pour la police militaire et devenir des agents secrets pour retrouver Alexandre et le neutraliser avant qu’il ne soit trop tard.
Tome 3
La mort de Max cause un grand trou dans la vie des membres du club 32. Les espoirs de rester une équipe soudée comme avant ne sont pas très partagés. Par contre, une mission d’infiltration dans l'université de Shadowridge, une école d’ingénieurs en informatique et d’intelligences artificielles, changera les émotions et les rendra en action. Le but? Arrêter les terroristes avant qu’ils mettent en ligne l’IA Prometheus qui prendra le contrôle total du réseau internet mondial.
Tome 4
Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer l’arrivée d’un contenu exceptionnel sur VocalAide :👉 « Un être humain malgré tout – La déficience intellectuelle », un documentaire d’envergure produit en collaboration avec CréativyTV, maintenant en ligne.
🌍 C’est le plus grand projet audiovisuel jamais diffusé sur VocalAide depuis la création de la page vidéo. Un documentaire avec un regard humain, sensible et profondément respectueux sur la réalité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ce documentaire a pour objectif d’éveiller les consciences, de valoriser la dignité des personnes concernées et de nourrir les discussions dans les classes, les équipes-écoles et au-delà.
💬 Témoignages puissants, visuels impressionnants, trame sonore soignée : tout y est pour faire de cette œuvre un outil pédagogique inspirant, accessible et profondément touchant.
💙 Comment fonctionne le don ?
Pour chaque T-shirt vendu, 60 % du montant total est automatiquement reversé sous forme de don à VocalAide. Cela signifie que votre achat n’est pas seulement un vêtement : il devient aussi un geste concret de solidarité et un moyen de financer nos projets.
Vos dons, même indirects à travers l’achat de ce T-shirt, nous permettent de :
👉 Porter un T-shirt VocalAide, c’est afficher votre soutien, contribuer à la mission et devenir un ambassadeur de notre cause. Ensemble, nous pouvons faire la différence, un geste à la fois.
🎁 Nouveauté : Carte cadeau VocalAide !
Offrez l’apprentissage en cadeau ! La carte cadeau VocalAide permet d’accéder à du matériel éducatif, des fiches, des présentations et bien plus. Idéale pour soutenir un jeune dans son parcours scolaire, à offrir en toute occasion !
Disponible dès maintenant sur notre site 💙
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing