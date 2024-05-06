Boutique JejeInc.

Livre à couverture souple. Pour couverture rigide, contacter JejeInc.





Une série de livres captivants qui fusionnent habilement des éléments de fiction et d'action, offrant ainsi une expérience lecture immersive et palpitante. Chaque tome invite les lecteurs à plonger dans des histoires intrigantes où des personnages dynamiques évoluent au cœur d'intrigues palpitantes. Cette combinaison unique garantit que chaque page tournée révèle de nouvelles et des rebondissements inattendus.



Tome 1

Alex, un ado de 15 ans, arrive sur le lac Crève-Faim avec ses parents et sa sœur après l’achat d’un chalet sur le bord du lac. Un jour, il va bien comprendre que le lac est beaucoup trop calme pour avoir des centaines d'habitants autour du lac. Le pire arrive lorsqu’il découvre une maison abandonnée, en face de son chalet. Il décide de faire une enquête avec les voisines et sa famille pour découvrir le côté noir du lac et le lien entre la maison abandonnée. Ils ont tous été beaucoup trop loin pour l'enquête et sont maintenant pris au piège, car le pire ne fait que commencer...



Tome 2

Ça fait depuis maintenant 24 mois, 3 semaines, 9 jours, 12 heures, 54 minutes et 32 secondes que la vérité est sortie sur le lac Crève-Faim. Mais, est-ce la fin complètement? Alexandre est devenu l’homme le plus recherché du pays. Et aussi le plus dangereux. Alex et le groupe vont devoir travailler pour la police militaire et devenir des agents secrets pour retrouver Alexandre et le neutraliser avant qu’il ne soit trop tard.



Tome 3

La mort de Max cause un grand trou dans la vie des membres du club 32. Les espoirs de rester une équipe soudée comme avant ne sont pas très partagés. Par contre, une mission d’infiltration dans l'université de Shadowridge, une école d’ingénieurs en informatique et d’intelligences artificielles, changera les émotions et les rendra en action. Le but? Arrêter les terroristes avant qu’ils mettent en ligne l’IA Prometheus qui prendra le contrôle total du réseau internet mondial.



Tome 4





Le prix d'édition de l'éditeur normal en papier pour le TOME 1 est de: Aucune vente pour le moment.



Le prix d'édition de l'éditeur normal en papier pour le TOME 2 est de: 28,96$



Le prix d'édition de l'éditeur normal en papier pour le TOME 3 est de: 28,69$



Le prix d'édition de l'éditeur normal en papier pour le TOME 4 est de: Aucune vente pour le moment.



