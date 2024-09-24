Randonnée au Parc régional Val-David Val-Morin

En tant que conducteur(trice), l'AGÉPEUM vous paye le billet! Vous vous engagez ainsi à payer l'essence et partager votre véhicule avec 3 à 4 personnes pour vous rendre au parc régional et revenir à l'UdeM.
Billet randonnée - passager
CA$10
Ce billet comprend le prix d'entrée au parc régional ainsi que le transport (aller-retour).
