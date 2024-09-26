LicUQAM
SPÉCIAL LUNE ROUGE 🔴 LicUQAM 25 octobre
1280 R. Saint-Denis
Montréal, QC H2X 3J7, Canada
Billet étudiant (1 spectacle)
CA$15
🎟️ ● Présentation d'une carte étudiante requise à l'entrée
🎟️ ● Présentation d'une carte étudiante requise à l'entrée
seeMoreDetailsMobile
add
Billet régulier (1 spectacle)
CA$20
🎫 ● Billet pour les personnes non-étudiantes
🎫 ● Billet pour les personnes non-étudiantes
seeMoreDetailsMobile
add
Billet solidaire (1 spectacle)
CA$30
🎟️ ● Billet pour les personnes qui veulent encore plus soutenir la cause
🎟️ ● Billet pour les personnes qui veulent encore plus soutenir la cause
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout