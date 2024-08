Culture de champignons en plein air

Apprenez à cultiver des pleurotes et le strophaire rouge-vin dans votre jardin en utilisant des méthodes faciles à cultiver tout en profitant d'espaces sous-utilisés, en employant des déchets agricoles( des copeaux de bois dur et de la paille), tout en améliorant la qualité de votre sol, et en produisant une récolte régulière de champignons tout au long de l'été. Dans notre atelier, nous explorerons les trois principales méthodes de production de champignons en plein air : la création de champignons dans les bacs, l'inoculation de bûches et la plantation directe de mycélium dans le sol. Nous parlerons des facteurs importants à prendre en compte lors de la production en extérieur, tels que l'emplacement, les matériaux et la saisonnalité.





Cet atelier est présenté par Fungi Fest Mtl.





Michelle Della Corte a appris l'importance et la pertinence de l'agriculture urbaine en tant que coordonnatrice des jardins de Jeunesse au Soleil, un projet éducatif visant à montrer à la communauté l'importance de la culture biologique et de l'utilisation de méthodes de production durables. C'est grâce à cette expérience que Michelle s'est initiée à la culture des champignons. Son expérience positive de la production de champignons en plein air l'a incitée à partager avec le public les avantages de la culture des champignons ainsi que les nombreux autres avantages associés aux champignons en fondant Fungi Fest Mtl, le premier festival de champignons à Montréal qui souhaite partager le monde magique des champignons avec le public.





Le jardin nourricier est le fruit d'une collaboration entre Cultiver Montréal et l'Avenue du Mont-Royal.





En cas de pluie, l'atelier est maintenu et aura lieu en salle 100 au 1012 Avenue du Mont-Royal E. ☂





