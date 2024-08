Inscription au programme En route vers le secondaire ! - Nouvelle école secondaire de Mirabel

Nous avons maintenant le plaisir d’offrir le tout nouveau programme En route vers le secondaire à la NÉSM et ce dès le lundi 22 avril 2024. . Ce programme aide à soutenir le développement des compétences dans une variété de domaines essentiels pour une intégration réussie en première secondaire. C’est pour valider les activités du programme et accompagner des jeunes qui vivent certaines difficultés liées à leur arrivée au secondaire, que votre jeune a été ciblé. Il jouera un rôle essentiel en contribuant positivement à l'amélioration du programme tout en profitant des apprentissages pour mieux vivre la vie du secondaire. L'engagement est pour une durée de près de 6 semaines et est de façon volontaire. Vous devez être membre du Centre Oméga pour que votre enfant puisse bénéficier des ateliers.