30e Gala bénéfice des Jeunes Ambassadeurs Lyriques / 30th Benefit Gala of the Jeunes Ambassadeurs Lyriques

Invitation à la réception suivant le concert avec les artistes et les représentant.es des festivals et théâtres lyriques invité.es et un reçu d'impôt.

Invitation à la réception suivant le concert avec les artistes et les représentant.es des festivals et théâtres lyriques invité.es et un reçu d'impôt.

seeMoreDetailsMobile