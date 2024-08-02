Théâtre Lyrichorégra 20
30e Gala bénéfice des Jeunes Ambassadeurs Lyriques / 30th Benefit Gala of the Jeunes Ambassadeurs Lyriques
Université Concordia
7141 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H4B 1R6, Canada
PRIX REGULIER
CA$45
add
PRIX ETUDIANTS
CA$15
Apportez votre carte étudiant et bénéficiez d'une réduction de plus de 65%.
Apportez votre carte étudiant et bénéficiez d'une réduction de plus de 65%.
seeMoreDetailsMobile
add
BILLET VIP
CA$120
Invitation à la réception suivant le concert avec les artistes et les représentant.es des festivals et théâtres lyriques invité.es et un reçu d'impôt.
Invitation à la réception suivant le concert avec les artistes et les représentant.es des festivals et théâtres lyriques invité.es et un reçu d'impôt.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout