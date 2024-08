Campagne d'Adhésion et de Parrainage 2022-2023 - Avec option don

Chers Membres,

Voici la Campagne annuelle d'adhésion et de parrainage.

Une nouvelle année financière débute. Nous venons encore vous solliciter afin de renouveler votre soutien à notre organisme. Depuis presque 40 ans, Enfants d’Orient s’est donné comme mission de vous aider à fonder une famille, et à donner un père et une mère à un enfant qui n'en avait pas. Lorsque votre enfant deviendra adulte, nous pouvons le guider dans sa quête de recherches de ses origines et l'aider à mieux naviguer dans les enjeux que comporte l'adoption trans raciale.





L'équipe d'Enfants d'Orient est disponible pour nos adoptés, soit pour retrouver leurs familles biologiques ou pour demander un soutien psychologique. Grâce à notre cellule de membres, nous sommes en mesure de les soutenir et de les diriger vers les bonnes ressources. Mais, votre contribution est absolument nécessaire pour poursuivre notre mission.





Être membre c’est aussi garder un lien avec la culture du pays d’origine de nos enfants, c’est aussi appartenir à une grande famille, et tisser des liens avec ceux qui ont vécu la même expérience que nous.

Renouveler son adhésion, c’est assurer la pérennité d’EDOO.

Parrainer un pays d'Origine, c'est venir en aide aux enfants.