Symposium Neuro-Affirmante en santé mentale: Pratiques et approches innovantes

Titre du jour 1 : Approches incarnées de la gestion des trauma Titre du jour 2 : Des soins sensibles : Comprendre les identités dans leurs intersections Titre du jour 3 : La neurodiversité tout au long de la vie. Ce billet inclut la réception d'une lettre officielle d'attestation de réussite envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Tous les billets professionnels achetés comprendront également un programme détaillé avec les informations sur les présentateurs, les références et les objectifs de la présentation.
Titre du jour 1 : Approches incarnées de la gestion des trauma Titre du jour 2 : Des soins sensibles : Comprendre les identités dans leurs intersections Titre du jour 3 : La neurodiversité tout au long de la vie. Ce billet inclut la réception d'une lettre officielle d'attestation de réussite envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Tous les billets professionnels achetés comprendront également un programme détaillé avec les informations sur les présentateurs, les références et les objectifs de la présentation.
3 Jour Billet- English Montreal School Board
350 $
Titre du jour 1 : Approches incarnées de la gestion des trauma Titre du jour 2 : Des soins sensibles : Comprendre les identités dans leurs intersections Titre du jour 3 : La neurodiversité tout au long de la vie. Ce billet inclut la réception d'une lettre officielle d'attestation de réussite envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Tous les billets professionnels achetés comprendront également un programme détaillé avec les informations sur les présentateurs, les références et les objectifs de la présentation.
Titre du jour 1 : Approches incarnées de la gestion des trauma Titre du jour 2 : Des soins sensibles : Comprendre les identités dans leurs intersections Titre du jour 3 : La neurodiversité tout au long de la vie. Ce billet inclut la réception d'une lettre officielle d'attestation de réussite envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Tous les billets professionnels achetés comprendront également un programme détaillé avec les informations sur les présentateurs, les références et les objectifs de la présentation.
Tarif de groupe réduit Tarif professionnels (6,7,8 nov.)
350 $
Doit acheter 3 billets ou plus par organisme, département, école ou clinique Titre du jour 1 : Approches incarnées de l'attachement au traumatisme Titre du jour 2 : Responsive Care : Comprendre les identités dans leurs intersectionsTitre du jour 3 : Neurodiversity across the Lifespan. Ce billet inclut la réception d'une lettre officielle d'attestation envoyée par courriel à visée de reconnaissance.
Doit acheter 3 billets ou plus par organisme, département, école ou clinique Titre du jour 1 : Approches incarnées de l'attachement au traumatisme Titre du jour 2 : Responsive Care : Comprendre les identités dans leurs intersectionsTitre du jour 3 : Neurodiversity across the Lifespan. Ce billet inclut la réception d'une lettre officielle d'attestation envoyée par courriel à visée de reconnaissance.
Partenaire CHSSN (6,7,8 Nov)
200 $
Titre du jour 1 : Approches incarnées de la gestion des trauma Titre du jour 2 : Des soins sensibles : Comprendre les identités dans leurs intersections Titre du jour 3 : La neurodiversité tout au long de la vie. Ce billet inclut la réception d'une lettre officielle d'attestation de réussite envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Tous les billets professionnels achetés comprendront également un programme détaillé avec les informations sur les présentateurs, les références et les objectifs de la présentation.
Titre du jour 1 : Approches incarnées de la gestion des trauma Titre du jour 2 : Des soins sensibles : Comprendre les identités dans leurs intersections Titre du jour 3 : La neurodiversité tout au long de la vie. Ce billet inclut la réception d'une lettre officielle d'attestation de réussite envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Tous les billets professionnels achetés comprendront également un programme détaillé avec les informations sur les présentateurs, les références et les objectifs de la présentation.
Professionnel·le·s : Billet pour le 6 novembre 2024
275 $
Titre du jour 1 : Approches incarnées pour la gestion des traumas Ce billet inclut : La réception d'une lettre d'attestation officielle envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Un programme détaillé avec des informations sur les intervenant·e·s, leurs références et les objectifs de la présentation.
Titre du jour 1 : Approches incarnées pour la gestion des traumas Ce billet inclut : La réception d'une lettre d'attestation officielle envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Un programme détaillé avec des informations sur les intervenant·e·s, leurs références et les objectifs de la présentation.
Professionnel·le·s : Billet pour le 7 novembre 2024
275 $
Titre du jour 2 : Des soins sensibles : Comprendre les identités dans leurs intersections Ce billet inclut : La réception d'une lettre d'attestation officielle envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Un programme détaillé avec des informations sur les intervenant·e·s, leurs références et les objectifs de la présentation.
Titre du jour 2 : Des soins sensibles : Comprendre les identités dans leurs intersections Ce billet inclut : La réception d'une lettre d'attestation officielle envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Un programme détaillé avec des informations sur les intervenant·e·s, leurs références et les objectifs de la présentation.
Professionnel·le·s : Billet pour le 8 novembre 2024
275 $
Titre du jour 3 : La neurodiversité tout au long de la vie. Ce billet inclut : La réception d'une lettre d'attestation officielle envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Un programme détaillé avec des informations sur les intervenant·e·s, leurs références et les objectifs de la présentation.
Titre du jour 3 : La neurodiversité tout au long de la vie. Ce billet inclut : La réception d'une lettre d'attestation officielle envoyée par courriel à des fins d'accréditation. Un programme détaillé avec des informations sur les intervenant·e·s, leurs références et les objectifs de la présentation.
Étudiant.e.s, membres du CDH et proches aidants Billet 1 JOUR
100 $
Pour que ce billet soit éligible à l'événement, vous devrez soumettre une preuve de votre statut d'étudiant et/ou de membre à l'adresse électronique suivante : [email protected]. Ce billet donne accès à une journée de l'événement, il vous sera demandé de spécifier la date dans les questions lors du paiement.
Pour que ce billet soit éligible à l'événement, vous devrez soumettre une preuve de votre statut d'étudiant et/ou de membre à l'adresse électronique suivante : [email protected]. Ce billet donne accès à une journée de l'événement, il vous sera demandé de spécifier la date dans les questions lors du paiement.
Étudiant.e.s, membres du CDH et proches aidants Billet 3 JOUR
200 $
Pour que ce billet soit éligible à l'événement, vous devrez soumettre une preuve de votre statut d'étudiant et/ou de membre à l'adresse électronique suivante : [email protected]. Ce billet donne accès à une journée de l'événement, il vous sera demandé de spécifier la date dans les questions lors du paiement.
Pour que ce billet soit éligible à l'événement, vous devrez soumettre une preuve de votre statut d'étudiant et/ou de membre à l'adresse électronique suivante : [email protected]. Ce billet donne accès à une journée de l'événement, il vous sera demandé de spécifier la date dans les questions lors du paiement.
Ajouter un don pour CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!