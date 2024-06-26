Formation Omega : jour 1 Agir en prévention de la violence et jour 2 Assurer sa protection lors de manifestations de violence : 15 et 16 octobre 2024

Vous devez être membre la CDC des Grandes Marées pour bénéficier de ce rabais.
Vous devez soit travailler, être bénévoles, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.
Formation Omega jour 1 et 2 - Membres d'une autre CDC
145 $
Vous devez être membre la CDC du Kamouraska ou de la CDC Rimouski-Neigette pour bénéficier de ce rabais.
Formation Omega jour 1 et 2 - Non-membres
155 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!