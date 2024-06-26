Formation Omega : jour 1 Agir en prévention de la violence et jour 2 Assurer sa protection lors de manifestations de violence : 15 et 16 octobre 2024

Vous devez être membre la CDC du Kamouraska ou de la CDC Rimouski-Neigette pour bénéficier de ce rabais. Vous devez soit travailler, être bénévoles, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Vous devez être membre la CDC du Kamouraska ou de la CDC Rimouski-Neigette pour bénéficier de ce rabais. Vous devez soit travailler, être bénévoles, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Plus de détails...