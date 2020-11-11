Retraite pour femmes auxiliar numeraries (anglais) 8 novembre - 14 novembre, 2021.

Vous pouvez aussi laisser un dépôt ou le montant total par chèque;
Veuillez libeller le chèque à :
Le Centre de Formation le Manoir de Beaujeu,
630 rue Sherbrooke O., bureau 400,
Montréal, Québec, H3A 1E4.
Assurez-vous d'indiquer sur le chèque à quelle activité vous vous inscrivez.
Paiement par courriel
Gratuit
Vous pouvez effectuer un paiement en entier ou faire un dépôt en envoyant un paiement par courriel Interac à partir de votre compte bancaire à: [email protected]
Assurez-vous d'indiquer exactement à quelle activité vous vous inscrivez lors de l'envoi du courriel.
Dépôt
75 $
Effectuez un paiement en ligne.
Prix enregistrement anticipé
390 $
Effectuez un paiement en ligne. Ce prix est disponible si vous payez en totalité plus d'un mois à l'avance (i.e. avant le 22 septembre 2020).
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!