Concours CALACS de Charlevoix

Dans le cadre de la semaine des victimes et survivant.es d'actes criminels qui se tiendra du 12 au 18 mai 2024, le CALACS organise un concours. Achetez un billet de tirage à 6$ ou 2 billets pour 10$ et courez la chance de gagner une chaise Adirondack en cèdre d'une valeur de 200$. Cette chaise réalisée par un ébéniste et peinte par une artiste émergente de la région sera parfaite pour votre balcon, votre quai ou encore pour vos soirées autour d'un feu! Les fonds amassés nous aideront à développer notre volet autodéfense.

Le tirage aura lieu le 17 mai via notre page Facebook. Le ou la gagnante sera contacté.