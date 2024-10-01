SP Canada - Lanaudière

SP Canada - Lanaudière

Art-Thérapie 4 novembre

366 Rue Marquis

Repentigny, QC J6A 6B5, Canada

Participation Art-Thérapie le 4 novembre
Gratuit
Il y aura une priorité donnée aux personnes qui voudront participer pour la première fois. La participation de chacun sera confirmée le vendredi précédent. Il y a 10 places. Le système permet 15 inscriptions et ceux participant pour la première fois seront favorisés, les autres places seront confirmées selon l'ordre d'inscription.
