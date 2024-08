Commandites - Gala 20e anniversaire Black & White

Cher ami,





Merci de commanditer notre Gala 20e anniversaire Black & White et de supporter notre recherche de manière si significative !

Si vous avez également fait l'achat de billets, nous sommes ravis de savoir que vous serez des nôtres pour cette soirée.Vos dons et commandites viennent directement en soutien à notre cause. Avec votre aide, nous pourrons améliorer l'accessibilité à des soins surspécialisés pour l'ensemble de la population et permettre à nos patients atteints d'une maladie pulmonaire ou œsophagienne d'avoir l'espoir de vaincre leur maladie.

Merci encore pour votre généreux et précieux soutien de notre cause, et au plaisir de vous retrouver le 20 avril prochain !

En toutes amitiés,

Pasquale Ferraro, MD

Président du conseil