Journée carrières de l'AGÉÉPUM 2024

La Journée Carrière de l'AGÉÉPUM fait son retour en force en 2024! Il s'agit d'un événement de réseautage qui vous permet de découvrir diverses avenues professionnelles liées de près ou de loin aux baccalauréats de psychologie et de neuroscience cognitive.🧠 Des étudiant.e.s gradué.e.s et des professionnel.le.s avec des parcours académiques hors du commun qui travaillent dans des domaines touchant aux neurosciences cognitives et à la psychologie (recherche, informatique, langage, relation d’aide, musicologie, neuropsychologie, travail social, éducation, criminologie…) viendront vous présenter leur parcours et leurs activités professionnelles sous forme de kiosques interactifs et de conférences variées🗣📚.