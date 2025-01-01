Encan national de CAE Centraide 2024

1) Expérience exclusive de tour de simulateur avec notre Président et chef de la direction, Marc Parent
300 $
Une heure dans un simulateur avec Marc Parent. L'employé pourra amener 3 ami(e)s / membres de leur famille. Tous les invités doivent être âgés de 18 ans ou plus.
2) Bouteille de vin sélectionnée par Nick Leontidis
20 $
Nick Leontidis (Chef de l’exploitation) vous offre une bouteille d'Allegrini, Palazzo Della Torre, 2017.
3) Dîner avec Andrew Arnovitz
20 $
Dîner avec Andrew Arnovitz (Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise) au https://ilfocolaio.ca/
4) Dîner avec Andrew Arnovitz
20 $
Dîner avec Andrew Arnovitz (Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise) au https://ilfocolaio.ca/
5) Dîner avec Andrew Arnovitz
20 $
Dîner avec Andrew Arnovitz (Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d’entreprise) au https://ilfocolaio.ca/
6) Escapade pour deux à New York
800 $
Misez sur un vol aller-retour pour deux, Montréal - New York, en classe économique avec Delta Air Lines, incluant 2 nuitées à l’hôtel Marriott - gracieuseté de Carter Copeland (Chef de la Stratégie et de la Performance). (Valeur de 2,000$
7) Patinage et souper avec Hélène V. Gagnon
50 $
Rejoignez Hélène V. Gagnon (Cheffe de la direction du Capital humain et du Développement durable) pour une activité de patins à glace à la patinoire de l'Esplanade Tranquille le 8 janvier prochain à 18 h 00, suivi d'un souper au restaurant le Bouillon Bilk à 19 h 15.
8) Patinage et souper avec Hélène V. Gagnon
50 $
Rejoignez Hélène V. Gagnon (Cheffe de la direction du Capital humain et du Développement durable) pour une activité de patins à glace à la patinoire de l'Esplanade Tranquille le 8 janvier prochain à 18 h 00, suivi d'un souper au restaurant le Bouillon Bilk à 19 h 15.
9) Patinage et souper avec Hélène V. Gagnon
50 $
Rejoignez Hélène V. Gagnon (Cheffe de la direction du Capital humain et du Développement durable) pour une activité de patins à glace à la patinoire de l'Esplanade Tranquille le 8 janvier prochain à 18 h 00, suivi d'un souper au restaurant le Bouillon Bilk à 19 h 15.
10) Profil personnalisé SuccessFinder pour un étudiant
100 $
Êtes-vous parent? Est-ce que vos enfants sont incertains face à leurs choix de carrière? Profil personnalisé SuccessFinder pour un étudiant. Valeur 1,500$. L’outil d’évaluation comportementale SuccessFinder a été pensé pour les équipes RH qui souhaitent éliminer le doute avec des données précises sur leurs talents. En obtenant un profil personnalisé, les étudiants mettent toutes les chances de leur côté pour trouver la meilleure occasion professionnelle qui soit. Nous leur souhaitons beaucoup de succès!
11) Ronde de Golf avec Pascal Grenier au terrain de Golf Le Diable à Mont-Tremblant
150 $
Gagnez une partie de golf au Diable à Tremblant avec Pascal Grenier (Président de division, Solutions aériennes et Opérations globales) et profitez d'un cocktail au chalet de Pascal à proximité. Ce sera un moment inoubliable sur le green !
12) Ronde de Golf avec Pascal Grenier au terrain de Golf Le Diable à Mont-Tremblant
150 $
Gagnez une partie de golf au Diable à Tremblant avec Pascal Grenier (Président de division, Solutions aériennes et Opérations globales) et profitez d'un cocktail au chalet de Pascal à proximité. Ce sera un moment inoubliable sur le green !
13) Ronde de Golf avec Pascal Grenier au terrain de Golf Le Diable à Mont-Tremblant
150 $
Gagnez une partie de golf au Diable à Tremblant avec Pascal Grenier (Président de division, Solutions aériennes et Opérations globales) et profitez d'un cocktail au chalet de Pascal à proximité. Ce sera un moment inoubliable sur le green !
14) Match de hockey avec Mark Hounsell
100 $
ALLEZ LES CANADIENS! C'est votre chance de vivre une soirée haute en couleurs alors que les Canadiens de Montréal affronteront les Islanders de New York au Centre Bell, le mardi 3 décembre 2024. Un délicieux souper d'avant-match au Keg est inclus avant de vous rendre au grand match. Enchérissez maintenant pour une soirée remplie de bonne nourriture, de superbes compagnons, et d'une action de hockey électrisante avec Mark Hounsell (Chef des affaires juridiques et de la conformité, et secrétaire).
15) Match de hockey avec Mark Hounsell
100 $
ALLEZ LES CANADIENS! C'est votre chance de vivre une soirée haute en couleurs alors que les Canadiens de Montréal affronteront les Islanders de New York au Centre Bell, le mardi 3 décembre 2024. Un délicieux souper d'avant-match au Keg est inclus avant de vous rendre au grand match. Enchérissez maintenant pour une soirée remplie de bonne nourriture, de superbes compagnons, et d'une action de hockey électrisante avec Mark Hounsell (Chef des affaires juridiques et de la conformité, et secrétaire).
16) Match de hockey avec Mark Hounsell
100 $
ALLEZ LES CANADIENS! C'est votre chance de vivre une soirée haute en couleurs alors que les Canadiens de Montréal affronteront les Islanders de New York au Centre Bell, le mardi 3 décembre 2024. Un délicieux souper d'avant-match au Keg est inclus avant de vous rendre au grand match. Enchérissez maintenant pour une soirée remplie de bonne nourriture, de superbes compagnons, et d'une action de hockey électrisante avec Mark Hounsell (Chef des affaires juridiques et de la conformité, et secrétaire).
17) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
18) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
19) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
20) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
21) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
22) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
23) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
24) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
25) Cours privé de mixologie
50 $
Constantino Malatesta (Chef de la direction financière par intérim) propose un cours privé de mixologie avec une visite de la distillerie Cirka. L'événement se terminera par un dîner de groupe.
26) Partie de hockey des Canadiens de Montréal et 5 à 7 d'avant-match
100 $
Joignez-vous à Dean Fisher (Vice-président, Stratégie mondiale clients et Relations OEM), François Dubé (Vice-président, Produits, Services après-vente et Service à la clientèle – Aviation civile) et Michel Azar-Hmouda (Président de division, Civil – Aviation commerciale) pour un match des Canadiens de Montréal dans la section rouge includant un 5@7 d'avant-match. Très bonne occasion d'échanger avec eux et d'avoir beaucoup de plaisir!
27) Partie de hockey des Canadiens de Montréal et 5 à 7 d'avant-match
100 $
Joignez-vous à Dean Fisher (Vice-président, Stratégie mondiale clients et Relations OEM), François Dubé (Vice-président, Produits, Services après-vente et Service à la clientèle – Aviation civile) et Michel Azar-Hmouda (Président de division, Civil – Aviation commerciale) pour un match des Canadiens de Montréal dans la section rouge includant un 5@7 d'avant-match. Très bonne occasion d'échanger avec eux et d'avoir beaucoup de plaisir!
28) Partie de hockey des Canadiens de Montréal et 5 à 7 d'avant-match
100 $
Joignez-vous à Dean Fisher (Vice-président, Stratégie mondiale clients et Relations OEM), François Dubé (Vice-président, Produits, Services après-vente et Service à la clientèle – Aviation civile) et Michel Azar-Hmouda (Président de division, Civil – Aviation commerciale) pour un match des Canadiens de Montréal dans la section rouge includant un 5@7 d'avant-match. Très bonne occasion d'échanger avec eux et d'avoir beaucoup de plaisir!
29) Dîner et match de hockey avec Alexandre Prevost
100 $
Joignez-vous à Alexandre Prevost (Président de division, Civil – Aviation d’affaires) pour une partie des Canadiens de Montréal dans la section rouge du Centre Bell, le 26 novembre, et partagez un repas d'avant-match au restaurant le Mythik (https://centrebell.ca/fr/restaurants/mythik).
30) Dîner et match de hockey avec Alexandre Prevost
100 $
Joignez-vous à Alexandre Prevost (Président de division, Civil – Aviation d’affaires) pour une partie des Canadiens de Montréal dans la section rouge du Centre Bell, le 26 novembre, et partagez un repas d'avant-match au restaurant le Mythik (https://centrebell.ca/fr/restaurants/mythik).
31) Dîner et match de hockey avec Alexandre Prevost
100 $
Joignez-vous à Alexandre Prevost (Président de division, Civil – Aviation d’affaires) pour une partie des Canadiens de Montréal dans la section rouge du Centre Bell, le 26 novembre, et partagez un repas d'avant-match au restaurant le Mythik (https://centrebell.ca/fr/restaurants/mythik).
32) Jogging de 10 km à Montréal
40 $
Profitez d'une expérience de course à pied en ville de 10 km et une discussion en face-à-face avec Marc-Olivier Sabourin (Président de division, Défense et Sécurité – International) au centre-ville de Montréal.
33) Jogging de 10 km à Montréal
40 $
Profitez d'une expérience de course à pied en ville de 10 km et une discussion en face-à-face avec Marc-Olivier Sabourin (Président de division, Défense et Sécurité – International) au centre-ville de Montréal.
34) Jogging de 10 km à Montréal
40 $
Profitez d'une expérience de course à pied en ville de 10 km et une discussion en face-à-face avec Marc-Olivier Sabourin (Président de division, Défense et Sécurité – International) au centre-ville de Montréal.
35) Jogging de 10 km à Montréal
40 $
Profitez d'une expérience de course à pied en ville de 10 km et une discussion en face-à-face avec Marc-Olivier Sabourin (Président de division, Défense et Sécurité – International) au centre-ville de Montréal.
36) Expérience culinaire unique d'Omakase japonais à Montréal
200 $
Rejoignez Marc-Olivier Sabourin (Président de division, Défense et Sécurité – International) pour une soirée au restaurant Okeya Kyujiro de Montréal afin de profiter d'une expérience culinaire japonaise unique. L'expérience Omakase est un menu au choix du chef composé d'ingrédients saisonniers provenant principalement du Japon. Il comprend environ 20 plats, principalement des sushis. Un dessert et une cérémonie du thé font également partie de l'expérience.
37) Expérience culinaire unique d'Omakase japonais à Montréal
200 $
Rejoignez Marc-Olivier Sabourin (Président de division, Défense et Sécurité – International) pour une soirée au restaurant Okeya Kyujiro de Montréal afin de profiter d'une expérience culinaire japonaise unique. L'expérience Omakase est un menu au choix du chef composé d'ingrédients saisonniers provenant principalement du Japon. Il comprend environ 20 plats, principalement des sushis. Un dessert et une cérémonie du thé font également partie de l'expérience.
38) Dîner pour deux (2) dans le Vieux-Port de Montréal
100 $
Profitez d'une belle soirée pour deux (2) personnes au restaurant Le Monarque, situé dans le Vieux-Port de Montréal, grâce à Merrill Stoddard, Président de division, Défense et Sécurité – États-Unis. Ce nouveau projet d'envergure est l'œuvre du chef Jérémie Bastien et de son père Richard Bastien, de Leméac et Le Mitoyen. Le restaurant comprend en fait plusieurs espaces impressionnants, chacun avec son propre menu et un cadre élégant et raffiné. Une soirée inoubliable. https://restaurantmonarque.ca/
39) Dîner et match de hockey avec Ruth Jebing
100 $
Ruth Jebing (Cheffe de cabinet de Marc Parent) vous invite à un souper a 17h aux 3 Brasseurs et une partie de hockey des Canadiens de Montréal au Centre Bell le 5 décembre à 19h dans la section rouge contre les Predators de Nashville.
40) Dîner et match de hockey avec Ruth Jebing
100 $
Ruth Jebing (Cheffe de cabinet de Marc Parent) vous invite à un souper a 17h aux 3 Brasseurs et une partie de hockey des Canadiens de Montréal au Centre Bell le 5 décembre à 19h dans la section rouge contre les Predators de Nashville.
41) Dîner et match de hockey avec Ruth Jebing
100 $
Ruth Jebing (Cheffe de cabinet de Marc Parent) vous invite à un souper a 17h aux 3 Brasseurs et une partie de hockey des Canadiens de Montréal au Centre Bell le 5 décembre à 19h dans la section rouge contre les Predators de Nashville.
42) Ensemble de 3 bouteilles de vin de Grèce
100 $
Marie-Josée Henri (Vice-présidente, Affaires juridiques) offre un lot de 3 bouteilles qu'elle a obtenu d'un vignoble local lors d'un voyage à Santorin en Grèce. https://artspace-santorini.com/our-wines/ : 1. Mezzo (350ml) - 2014, un délicieux vin de dessert vinsanto doux. Le meilleur vin doux de l'île. Il est fabriqué à partir de raisins tardifs, séchés au soleil, un mélange d'assyrtiko et d'aïdani. Le vin est vieilli en chêne pendant de nombreuses années, ce qui lui confère une couleur rougeâtre et caramel due au chêne et à une lente oxydation. 70 € = 105 $ Nyxtepi (750ml) - 2020, un vin blanc traditionnel sec et croquant, frais et acide, avec un soupçon de salinité. 85 € = 127 $3. Mavrotragano (750ml) - 2020, une réserve de vin rouge sec. Les arômes révèlent des fruits rouges et noirs frais avec des notes de vanille et de tabac. La bouche est généreuse et bien équilibrée, avec des tanins souples. 70 € = 105 $
43) Sortie Kayak/vélo et apéro en cuisine de Terroir local
75 $
Joignez-vous à Marine Messin (Vice-présidente, Ressources humaines – Aviation civile et Défense et sécurité internationale) et Joanna Szymczyk (Vice-présidente, Programme, Réussite des clients et Prestation de solutions) pour une journée sportive et amusante! Au menu: descente en kayak simple de la rivière du Nord à Val-David et retour au point de départ en vélo! Durée approx de 3 heures. Nous terminerons le tout par un apéro a L'Épicurieux à Val David! (inclus l'activité et l'apéro d'apres-activité) https://val-david.alabordage.ca/forfaits-canot-kayak-velo/ https://www.restolepicurieux.com "
44) Sortie Kayak/vélo et apéro en cuisine de Terroir local
75 $
Joignez-vous à Marine Messin (Vice-présidente, Ressources humaines – Aviation civile et Défense et sécurité internationale) et Joanna Szymczyk (Vice-présidente, Programme, Réussite des clients et Prestation de solutions) pour une journée sportive et amusante! Au menu: descente en kayak simple de la rivière du Nord à Val-David et retour au point de départ en vélo! Durée approx de 3 heures. Nous terminerons le tout par un apéro a L'Épicurieux à Val David! (inclus l'activité et l'apéro d'apres-activité) https://val-david.alabordage.ca/forfaits-canot-kayak-velo/ https://www.restolepicurieux.com "
45) Sortie Kayak/vélo et apéro en cuisine de Terroir local
75 $
Joignez-vous à Marine Messin (Vice-présidente, Ressources humaines – Aviation civile et Défense et sécurité internationale) et Joanna Szymczyk (Vice-présidente, Programme, Réussite des clients et Prestation de solutions) pour une journée sportive et amusante! Au menu: descente en kayak simple de la rivière du Nord à Val-David et retour au point de départ en vélo! Durée approx de 3 heures. Nous terminerons le tout par un apéro a L'Épicurieux à Val David! (inclus l'activité et l'apéro d'apres-activité) https://val-david.alabordage.ca/forfaits-canot-kayak-velo/ https://www.restolepicurieux.com "
46) Sortie Kayak/vélo et apéro en cuisine de Terroir local
75 $
Joignez-vous à Marine Messin (Vice-présidente, Ressources humaines – Aviation civile et Défense et sécurité internationale) et Joanna Szymczyk (Vice-présidente, Programme, Réussite des clients et Prestation de solutions) pour une journée sportive et amusante! Au menu: descente en kayak simple de la rivière du Nord à Val-David et retour au point de départ en vélo! Durée approx de 3 heures. Nous terminerons le tout par un apéro a L'Épicurieux à Val David! (inclus l'activité et l'apéro d'apres-activité) https://val-david.alabordage.ca/forfaits-canot-kayak-velo/ https://www.restolepicurieux.com "
47) Journée de Ski au Mont Orford et après-ski
75 $
Rejoignez Steve Levesque (Vice-président, Ingénierie matérielle, Opérations manufacturières et Services aux installations mondiaux) et Emmanuel Levitte (Chef de la Technologie et des Produits) pour une journée de ski au Mont Orford suivie d’un après-ski. Profitez des pistes et d'un excellent dîner au profit d'une cause charitable!
48) Journée de Ski au Mont Orford et après-ski
75 $
Rejoignez Steve Levesque (Vice-président, Ingénierie matérielle, Opérations manufacturières et Services aux installations mondiaux) et Emmanuel Levitte (Chef de la Technologie et des Produits) pour une journée de ski au Mont Orford suivie d’un après-ski. Profitez des pistes et d'un excellent dîner au profit d'une cause charitable!
49) Journée de Ski au Mont Orford et après-ski
75 $
Rejoignez Steve Levesque (Vice-président, Ingénierie matérielle, Opérations manufacturières et Services aux installations mondiaux) et Emmanuel Levitte (Chef de la Technologie et des Produits) pour une journée de ski au Mont Orford suivie d’un après-ski. Profitez des pistes et d'un excellent dîner au profit d'une cause charitable!
50) Journée de Ski au Mont Orford et après-ski
75 $
Rejoignez Steve Levesque (Vice-président, Ingénierie matérielle, Opérations manufacturières et Services aux installations mondiaux) et Emmanuel Levitte (Chef de la Technologie et des Produits) pour une journée de ski au Mont Orford suivie d’un après-ski. Profitez des pistes et d'un excellent dîner au profit d'une cause charitable!
51) Dégustation de vin exclusive
100 $
Plongez dans l'univers exclusif des vins d'importation privée avec Les vins Balthazard. Animée par Marie-Christine Bernier, Responsable des opérations et détentrice de la certification Wine & Spirit Education Trust Level III, cette soirée vous fera découvrir cinq vins d'importation privée uniques et soigneusement sélectionnés. Vous serez accompagné de Samantha Golinski (Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales) et de Marie-Christine Cloutier (Vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing). Au programme : dégustations raffinées, bouchées gourmandes et histoires captivantes des producteurs, pour une expérience sensorielle inoubliable.
52) Dégustation de vin exclusive
100 $
Plongez dans l'univers exclusif des vins d'importation privée avec Les vins Balthazard. Animée par Marie-Christine Bernier, Responsable des opérations et détentrice de la certification Wine & Spirit Education Trust Level III, cette soirée vous fera découvrir cinq vins d'importation privée uniques et soigneusement sélectionnés. Vous serez accompagné de Samantha Golinski (Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales) et de Marie-Christine Cloutier (Vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing). Au programme : dégustations raffinées, bouchées gourmandes et histoires captivantes des producteurs, pour une expérience sensorielle inoubliable.
53) Dégustation de vin exclusive
100 $
Plongez dans l'univers exclusif des vins d'importation privée avec Les vins Balthazard. Animée par Marie-Christine Bernier, Responsable des opérations et détentrice de la certification Wine & Spirit Education Trust Level III, cette soirée vous fera découvrir cinq vins d'importation privée uniques et soigneusement sélectionnés. Vous serez accompagné de Samantha Golinski (Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales) et de Marie-Christine Cloutier (Vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing). Au programme : dégustations raffinées, bouchées gourmandes et histoires captivantes des producteurs, pour une expérience sensorielle inoubliable.
54) Dégustation de vin exclusive
100 $
Plongez dans l'univers exclusif des vins d'importation privée avec Les vins Balthazard. Animée par Marie-Christine Bernier, Responsable des opérations et détentrice de la certification Wine & Spirit Education Trust Level III, cette soirée vous fera découvrir cinq vins d'importation privée uniques et soigneusement sélectionnés. Vous serez accompagné de Samantha Golinski (Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales) et de Marie-Christine Cloutier (Vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing). Au programme : dégustations raffinées, bouchées gourmandes et histoires captivantes des producteurs, pour une expérience sensorielle inoubliable.
55) Dégustation de vin exclusive
100 $
Plongez dans l'univers exclusif des vins d'importation privée avec Les vins Balthazard. Animée par Marie-Christine Bernier, Responsable des opérations et détentrice de la certification Wine & Spirit Education Trust Level III, cette soirée vous fera découvrir cinq vins d'importation privée uniques et soigneusement sélectionnés. Vous serez accompagné de Samantha Golinski (Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales) et de Marie-Christine Cloutier (Vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing). Au programme : dégustations raffinées, bouchées gourmandes et histoires captivantes des producteurs, pour une expérience sensorielle inoubliable.
56) Dégustation de vin exclusive
100 $
Plongez dans l'univers exclusif des vins d'importation privée avec Les vins Balthazard. Animée par Marie-Christine Bernier, Responsable des opérations et détentrice de la certification Wine & Spirit Education Trust Level III, cette soirée vous fera découvrir cinq vins d'importation privée uniques et soigneusement sélectionnés. Vous serez accompagné de Samantha Golinski (Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales) et de Marie-Christine Cloutier (Vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing). Au programme : dégustations raffinées, bouchées gourmandes et histoires captivantes des producteurs, pour une expérience sensorielle inoubliable.
57) Match de hockey entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York dans une loge privée au Centre Bell - pour 2 personnes
250 $
Rejoignez Maya Hourani (Vice-présidente, Rémunération globale et Services RH), Bernard Ross (Vice-président, GAAM) et Jean-Sébastien Proulx Maher (Vice-président, Finance et Trésorier) pour une expérience VIP pour 2 personnes dans une loge privée au Centre Bell le 19 janvier 2024. Ne manquez pas cette occasion unique de discuter avec ces leaders tout en profitant d'un repas, d'une boisson et d'un spectacle époustouflant! Une soirée à ne pas manquer.
58) Match de hockey entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York dans une loge privée au Centre Bell - pour 2 personnes
150 $
Rejoignez Maya Hourani (Vice-présidente, Rémunération globale et Services RH), Bernard Ross (Vice-président, GAAM) et Jean-Sébastien Proulx Maher (Vice-président, Finance et Trésorier) pour une expérience VIP pour 2 personnes dans une loge privée au Centre Bell le 19 janvier 2024. Ne manquez pas cette occasion unique de discuter avec ces leaders tout en profitant d'un repas, d'une boisson et d'un spectacle époustouflant! Une soirée à ne pas manquer.
59) Match de hockey entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York dans une loge privée au Centre Bell - pour 2 personnes
150 $
Rejoignez Maya Hourani (Vice-présidente, Rémunération globale et Services RH), Bernard Ross (Vice-président, GAAM) et Jean-Sébastien Proulx Maher (Vice-président, Finance et Trésorier) pour une expérience VIP pour 2 personnes dans une loge privée au Centre Bell le 19 janvier 2024. Ne manquez pas cette occasion unique de discuter avec ces leaders tout en profitant d'un repas, d'une boisson et d'un spectacle époustouflant! Une soirée à ne pas manquer.
60) Match de hockey entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York dans une loge privée au Centre Bell - pour 2 personnes
250 $
Rejoignez Maya Hourani (Vice-présidente, Rémunération globale et Services RH), Bernard Ross (Vice-président, GAAM) et Jean-Sébastien Proulx Maher (Vice-président, Finance et Trésorier) pour une expérience VIP pour 2 personnes dans une loge privée au Centre Bell le 19 janvier 2024. Ne manquez pas cette occasion unique de discuter avec ces leaders tout en profitant d'un repas, d'une boisson et d'un spectacle époustouflant! Une soirée à ne pas manquer.
61) Le Cirque du Soleil présente le spectacle OVO pour les Fêtes de fin d'année
100 $
Profitez d'un spectacle des Fêtes pour vous et un être cher : spectacle OVO du Cirque du Soleil au Centre Bell de Montréal, Sec 118, Rangée EE, Sièges 6 - 7. Le spectacle OVO plonge le public dans l'univers caché qui vit à nos pieds ; un écosystème grouillant de vie et d'êtres invisibles - des insectes qui travaillent, mangent, rampent, voltigent, festoient, se battent et se courtisent les uns les autres dans une explosion continue d'énergie et de mouvement.
62) Journée technologique à Montréal et souper
200 $
Venez visiter nos partenaires technologiques (Cloud, AI, etc.) pour la journée avec Jean-François Gamache (Chef des technologies de l’information)! Vous explorerez certaines de nos collaborations, discuterez des innovations à venir et verrez des démonstrations étonnantes. L'agenda sera confirmé ultérieurement et pourrait inclure des startups. Vous serez aussi invité à un dîner et des discussions dans un resto montréalais en soirée.
63) Journée technologique à Montréal et souper
200 $
Venez visiter nos partenaires technologiques (Cloud, AI, etc.) pour la journée avec Jean-François Gamache (Chef des technologies de l’information)! Vous explorerez certaines de nos collaborations, discuterez des innovations à venir et verrez des démonstrations étonnantes. L'agenda sera confirmé ultérieurement et pourrait inclure des startups. Vous serez aussi invité à un dîner et des discussions dans un resto montréalais en soirée.
64) Journée technologique à Montréal et souper
200 $
Venez visiter nos partenaires technologiques (Cloud, AI, etc.) pour la journée avec Jean-François Gamache (Chef des technologies de l’information)! Vous explorerez certaines de nos collaborations, discuterez des innovations à venir et verrez des démonstrations étonnantes. L'agenda sera confirmé ultérieurement et pourrait inclure des startups. Vous serez aussi invité à un dîner et des discussions dans un resto montréalais en soirée.
65) Journée technologique à Montréal et souper
200 $
Venez visiter nos partenaires technologiques (Cloud, AI, etc.) pour la journée avec Jean-François Gamache (Chef des technologies de l’information)! Vous explorerez certaines de nos collaborations, discuterez des innovations à venir et verrez des démonstrations étonnantes. L'agenda sera confirmé ultérieurement et pourrait inclure des startups. Vous serez aussi invité à un dîner et des discussions dans un resto montréalais en soirée.
66) Soirée gastronomique au restaurant Mon Lapin
150 $
Joignez-vous à Mario Poirier (Vice-président — Finances, opérations corporatives) et Philippe Couillard (Vice-président, Développement mondial des produits) pour une soirée mémorable à l'un des meilleurs restaurants du Canada, Mon Lapin. Gastronomie et riches conversations au menu.
67) Soirée gastronomique au restaurant Mon Lapin
150 $
Joignez-vous à Mario Poirier (Vice-président — Finances, opérations corporatives) et Philippe Couillard (Vice-président, Développement mondial des produits) pour une soirée mémorable à l'un des meilleurs restaurants du Canada, Mon Lapin. Gastronomie et riches conversations au menu.
68) Soiree de démonstration et dégustation culinaire
200 $
Entouré de vos amis (max 5) avec lesquels vous partagez un goût immodéré pour la gastronomie, offrez vous une occasion unique de percer les secrets des meilleures préparations proposées par les restaurants étoilés. Offrez vous le plaisir d'assister à une démonstration culinaire exécutée pour vous, chez vous, par un ancien professeur de l'Institut du Tourisme d'Hôtellerie du Québec (ITHQ) (père de Marine Messin, qui se joindra aussi a l'événement) et ex mentor de Ricardo Larrivée. Vous mériterez ce bouquet de saveur au moment de la dégustation d'un plat de poissons accompagné du vin qui viendra rehausser la richesse de cette expérience culinaire sans pareil. On s'occupe de tout! Nous apporterons les ingrédients et le vin pour la préparation du gratin de fruit de mer à votre domicile! Vous n'avez qu'a trouver 5 convives et votre désir d'apprendre!
69) Forfait Hôtel William Gray
100 $
Une (1) nuit dans cet hôtel de luxe unique au cœur du Vieux-Port de Montréal, avec petit-déjeuner pour deux (2) personnes. Forfait offert par les assistantes exécutives du comité de direction.
70) Carte-cadeau de 40Westt Steakhouse et Bar
50 $
$100 Carte-cadeau à 40Westt Steakhouse et Bar. Forfait offert par les assistantes exécutives du comité de direction.
71) Tour de simulateur au Centre de formation de Montréal
100 $
L'employé avec la plus haute enchère gagnera un tour de simulateur pour 3 personnes dans le Centre de formation de Montréal. Tous les invités doivent être âgés de 18 ans ou plus.
72) Tour de simulateur au Centre de formation de Montréal
100 $
L'employé avec la plus haute enchère gagnera un tour de simulateur pour 3 personnes dans le Centre de formation de Montréal. Tous les invités doivent être âgés de 18 ans ou plus.
73) Billets de hockey au Centre Bell de Montréal - derrière le banc des joueurs
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal vs les Maple Leafs de Toronto, le samedi 18 janvier 2025. 2 billets dans la section 102D derrière le banc des joueurs. (Valeur approximative de 570$).
74) 1 paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Capitals de Washington, le samedi 7 décembre. 2 billets dans la section 113, rangée F, sièges 3-4.
75) 1 paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal vs Minnesota Wild le jeudi 30 janvier 2025. 2 billets, section 124 (rouge), rangée F, sièges 5-6.
76) 1 paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre le Utah Hockey Club le mardi 26 novembre. 2 billets, section 105, rangée F, sièges 7-8.
77) Billets de concert pour Shakira
300 $
Gagnez une paire de billets dans la section rouge pour le concert de Shakira au Centre Bell de Montréal le mardi 20 mai 2025. (valeur de 1500$)
78) Hôtel Hilton Garden Inn Montréal Aéroport
100 $
Une (1) chambre pour deux (2) personnes la fin de semaine, stationnement inclus.
79) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Blue Jackets de Columbus, samedi 16 novembre 2024.
80) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Blue Jackets de Columbus, samedi 16 novembre 2024.
81) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Golden Knights de Vegas, 23 novembre 2024.
82) Deux (2) billets pour les quarts de finale de l'Omnium de tennis 2025
200 $
Pariez sur cette paire de billets pour l'Omnium Banque Nationale en 2025 : les 2 sièges sont au niveau 200 pour les quarts de finale le 4 août 2025.
83) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Capitals de Washington, samedi 7 décembre 2024
84) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Capitals de Washington, samedi 7 décembre 2024
85) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Ducks d'Anaheim, lundi 9 décembre 2024.
86) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Ducks d'Anaheim, lundi 9 décembre 2024.
87) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Penguins de Pittsburg, jeudi 12 décembre 2024.
88) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Penguins de Pittsburg, jeudi 12 décembre 2024.
89) 1 paire de billets pour un match des Canadiens au Centre Bell
100 $
Paire de billets dans la section rouge pour une partie des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo, mardi 17 décembre 2024.
90) Veste olympique officielle d'Équipe Canada de la cérémonie de clôture de Pékin 2022
300 $
Veste officielle de l'équipe canadienne lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Pékin 2022. Il s'agit d'un manteau Lululemon de couleur gris/beige, avec un motif blanc. Taille moyenne. Offert par Marion Thénault, skieuse acrobatique canadienne, médaillée olympique, étudiante en génie aérospatial, stagiaire dans notre entreprise et ambassadrice de CAE!
91) Douze (12) mois de forfait Mobilité illimitée de TELUS
200 $
Douze (12) mois de forfait mobilité du Programme de partenariat exclusif (PPE) de TELUS (valeur approximative jusqu'à 50 $/mois). Un crédit de facture pouvant aller jusqu’à 50 $ sera appliqué au relevé de facture TELUS du gagnant chaque mois pendant une période de douze (12) mois. Les frais de connexion seront supprimés. Le gagnant sera responsable du paiement de tous les frais supplémentaires, frais de dépassement et taxes applicables encourus chaque mois en relation avec le prix. Le gagnant du prix devra ouvrir un compte pour l'activation et toutes les activations sont sujettes à une vérification de crédit et aux conditions du service TELUS Mobilité. Le gagnant sera responsable de tous les frais de paiement de l'appareil appliqués à son compte mensuel. Si le gagnant du prix travaille avec un fournisseur de services autre que TELUS au moment de recevoir son prix, le gagnant sera responsable du paiement des frais de portage et/ou d'annulation auprès de son fournisseur actuel. Si le gagnant ne souhaite pas accepter le prix tel qu'attribué et ne souhaite pas changer de prestataire de services, le prix sera perdu dans son intégralité et aucun prix de remplacement ne sera attribué. Remarque : la valeur du prix est sujette à changement. La valeur du prix est basée sur le prix actuel du forfait Mobilité illimitée de TELUS. Si le plan de prix diminue ou augmente au moment de la remise du prix, le gagnant recevra un crédit correspondant à la valeur actuelle du plan Mobilité illimitée de TELUS. Le prix doit être accepté tel qu'attribué et sans substitution, n'est pas transférable, sauf indication contraire dans le règlement du concours, et ne peut être échangé avec TELUS contre de l'argent. TELUS se réserve le droit de remplacer le prix par un prix de valeur équivalente si ce prix devient indisponible pour quelque raison que ce soit. Les participants qui sont déjà clients de TELUS Mobilité ne sont pas admissibles à gagner un prix. La détermination du gagnant sera à la discrétion de TELUS et de CAE, conformément aux règles énoncées dans l'enchère. À propos de TELUS et le Programme exclusif des partenaires (PEP) de TELUS TELUS est un chef de file mondial des technologies des communications qui se consacre à des objectifs sociaux. En offrant une connectivité fiable, TELUS aide les communautés à prospérer tout en soutenant des initiatives dans les domaines du développement durable, des soins de santé et de l’éducation, faisant de chaque connexion une force du bien. Le Programme exclusif des partenaires (PEP) de TELUS offre des rabais intéressants sur les offres de mobilité et de services à domicile aux employés canadiens de CAE. Pour consulter nos offres, veuillez visiter la Le Programme exclusif des partenaires (PEP) de TELUS offre des rabais intéressants sur les offres de mobilité et de services à domicile aux employés canadiens de CAE. Pour consulter nos offres, veuillez visiter la boutique web du PPE de Telus au https://www.telus.com/fr/mobility/epp-corporate-plan/eligibility?RCID=0006423342&channel_id=MOBILEAXS
