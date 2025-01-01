Encan national de CAE Centraide 2024

Douze (12) mois de forfait mobilité du Programme de partenariat exclusif (PPE) de TELUS (valeur approximative jusqu'à 50 $/mois). Un crédit de facture pouvant aller jusqu’à 50 $ sera appliqué au relevé de facture TELUS du gagnant chaque mois pendant une période de douze (12) mois. Les frais de connexion seront supprimés. Le gagnant sera responsable du paiement de tous les frais supplémentaires, frais de dépassement et taxes applicables encourus chaque mois en relation avec le prix. Le gagnant du prix devra ouvrir un compte pour l'activation et toutes les activations sont sujettes à une vérification de crédit et aux conditions du service TELUS Mobilité. Le gagnant sera responsable de tous les frais de paiement de l'appareil appliqués à son compte mensuel. Si le gagnant du prix travaille avec un fournisseur de services autre que TELUS au moment de recevoir son prix, le gagnant sera responsable du paiement des frais de portage et/ou d'annulation auprès de son fournisseur actuel. Si le gagnant ne souhaite pas accepter le prix tel qu'attribué et ne souhaite pas changer de prestataire de services, le prix sera perdu dans son intégralité et aucun prix de remplacement ne sera attribué. Remarque : la valeur du prix est sujette à changement. La valeur du prix est basée sur le prix actuel du forfait Mobilité illimitée de TELUS. Si le plan de prix diminue ou augmente au moment de la remise du prix, le gagnant recevra un crédit correspondant à la valeur actuelle du plan Mobilité illimitée de TELUS. Le prix doit être accepté tel qu'attribué et sans substitution, n'est pas transférable, sauf indication contraire dans le règlement du concours, et ne peut être échangé avec TELUS contre de l'argent. TELUS se réserve le droit de remplacer le prix par un prix de valeur équivalente si ce prix devient indisponible pour quelque raison que ce soit. Les participants qui sont déjà clients de TELUS Mobilité ne sont pas admissibles à gagner un prix. La détermination du gagnant sera à la discrétion de TELUS et de CAE, conformément aux règles énoncées dans l'enchère. À propos de TELUS et le Programme exclusif des partenaires (PEP) de TELUS TELUS est un chef de file mondial des technologies des communications qui se consacre à des objectifs sociaux. En offrant une connectivité fiable, TELUS aide les communautés à prospérer tout en soutenant des initiatives dans les domaines du développement durable, des soins de santé et de l’éducation, faisant de chaque connexion une force du bien. Le Programme exclusif des partenaires (PEP) de TELUS offre des rabais intéressants sur les offres de mobilité et de services à domicile aux employés canadiens de CAE. Pour consulter nos offres, veuillez visiter la Le Programme exclusif des partenaires (PEP) de TELUS offre des rabais intéressants sur les offres de mobilité et de services à domicile aux employés canadiens de CAE. Pour consulter nos offres, veuillez visiter la boutique web du PPE de Telus au https://www.telus.com/fr/mobility/epp-corporate-plan/eligibility?RCID=0006423342&channel_id=MOBILEAXS

