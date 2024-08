SILVICOLA - Ciné-Quartier chez MultiCAUS - 23 juin

Silvicola

de Jean-Philippe Marquis

Documentaire. Québec. 2023. 80 min. (G)

Dans l’Ouest canadien, scies vrombissantes et machines dévoreuses déchirent la sérénité et la grandeur de forêts dont certains éléments trônent depuis des centaines, voire des milliers d’années. Une éternité brisée en quelques secondes pour satisfaire les besoins d’une humanité toujours plus vorace. La caméra de Jean-Philippe Marquis se tourne vers celles et ceux qui, à différentes échelles, participent à l’exploitation ou à la sauvegarde de ces espaces. Par son regard affûté et son immersion sonore, le film brosse, avec grâce et en toute intimité, une remarquable mosaïque de portraits et de réflexions subtiles et lucides, émanant d’humains démontrant une fine connaissance, sinon un lien charnel avec ces géants en danger.





Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=L-iNjWW1s5Y&;t=1s









La séance est placement libre, arrivez à l’avance! Votre place sera offerte à quelqu’un d’autre au début de la projection si vous ne vous présentez pas à la séance.





Pour connaitre la programmation de Ciné-Quartier chez MultiCAUS : https://cinequartier.ca/chezmulticaus-billetterie/