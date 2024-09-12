BALFOLK MONTREAL : Balfolk Çubrana et Dirty Caps' du 21 septembre

Arrivée à partir de 19H30. Pour membre OU étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné

Arrivée à partir de 19H30. Pour membre OU étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné

Plus de détails...