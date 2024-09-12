BalFolk Montréal

BalFolk Montréal

BALFOLK MONTREAL : Balfolk Çubrana et Dirty Caps' du 21 septembre

120 Av. Duluth E

Montréal, QC H2W 1H1, Canada

Atelier + Bal
30 $
Arrivée à partir de 18H10, début atelier à 18H30 Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse !
Bal Plein tarif
20 $
Arrivée à partir de 19H30. Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Atelier seul
12 $
Arrivée à partir de 18H10, début atelier à 18H30 Durée une heure Penser à prendre des chaussures de danse !
Atelier + Bal tarif étudiant et/ou membre
27 $
Arrivée à partir de 18H10, début atelier à 18H30 Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse !
Bal Tarif membre OU étudiant
17 $
Arrivée à partir de 19H30. Pour membre OU étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Bal tarif membre ET étudiant
14 $
Arrivée à partir de 19H30. Pour membre ET étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse !
Bal Tarif 13 à 17 ans
7 $
Arrivée à partir de 19H30. Bal de 20H00 à 23H00 Penser à prendre des chaussures de danse !
