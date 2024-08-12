Association Renaissance des Appalaches

Organisé par

Association Renaissance des Appalaches

À propos de cet événement

Offrez la détente pour une bonne cause

228 Rue Notre Dame O

Thetford Mines, QC G6G 1J6, Canada

Séance NeuroSpa 30 minutes item
Séance NeuroSpa 30 minutes
35 $
La Séance NeuroSpa peut être utilisée par vous ou être offerte en cadeau. Contacter directement Alex et Alex par Facebook ou par téléphone au 418-755-9383 pour réserver la plage horaire de votre séance NeuroSpa.
Ajouter un don pour Association Renaissance des Appalaches

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!