Journées de l'industrie (Festival Transistor)

Jeudi 25 avril 2024





9 H - MOT D’OUVERTURE





9 H 15 / ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION BALADO INDÉPENDANTE AU QUÉBEC - RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE RECHERCHE

Dans cette présentation professionnelle, Prune Lieutier (Chercheure HEC Montréal, Directrice La puce à l’oreille) présentera les premiers résultats de sa recherche s’intéressant aux enjeux en création, production et diffusion rencontrés par les producteurs.trices indépendant.es en baladodiffusion au Québec. Elle dressera aussi le portrait des perspectives et potentiels pour le secteur ici mais aussi dans l’écosystème francophone.





10 H 45 / L’ART DE RACONTER AUTREMENT : LE DOCUMENTAIRE SONORE HORS DES CIRCUITS JOURNALISTIQUES

Plongez dans l'univers captivant du documentaire sonore en explorant sa dimension artistique et narrative au-delà des sentiers traditionnels du journalisme. Cette table ronde réunit des créateur.tric.es passionné.e.s pour discuter de l'évolution du documentaire sonore en tant que forme d'expression indépendante. Explorez les différentes approches créatives qui émergent lorsque le documentaire sonore se libère des contraintes journalistiques. Les participant.e.s partageront leurs réflexions sur l'impact émotionnel du son, les techniques de narration uniques et la manière dont le médium sonore peut transcender les frontières pour offrir des perspectives inédites sur le monde qui nous entoure. Avec Jenny Cartwright, Simon Jodoin, Gabrielle Brassard-Lecours. Animation : Élodie Gagnon (RECréation).





13 H 30 / BONNES PRATIQUES ET DÉFIS DU LIVRE-AUDIO

Des expert.e.s de l'industrie du livre-audio partagent leurs perspectives sur la production, la narration, et l'expérience auditive optimale pour les auditeur.trice.s. Découvrez les stratégies innovantes utilisées pour captiver l'audience à travers le son. En parallèle, explorez les défis spécifiques auxquels les créateurs de livres-audio sont confrontés, qu'il s'agisse de sélectionner les narrateurs parfaits, de maintenir l'authenticité du texte original ou de naviguer un écosystème encore embryonnaire. Avec Joanie Tremblay (Narra & Studio Bulldog), Antoine Tanguay (Éditions Alto), Annie Reeves (Radio-Canada OHdio), Isabelle Maute (Audible France). Animation : Anne-Marie Trudel.





15h - CLASSE DE MAÎTRE AVEC JOANNA SZYBIST, RÉALISATRICE ET PRODUCTRICE FRANÇAISE

Joanna Szybist vous invite à plonger au cœur des coulisses de la production d'un documentaire sonore d'envergure. Cette conférence vous transportera à travers les différentes étapes de création, depuis la conception initiale jusqu'à la réalisation finale. Joanna partagera ses réflexions sur l'importance de l'innovation et de l'expérimentation dans le domaine de l'art sonore, tout en dévoilant les défis uniques auxquels sont confrontés les artistes sonores en France. De la collaboration avec d'autres professionnels au processus de mesure de l'impact, explorez les nuances de la création sonore à travers le prisme français. Plongez dans un univers où le son devient une véritable œuvre d'art, repoussant les frontières de la créativité et de la technologie.









Vendredi 26 avril 2024





9h / DÉJEUNER DES CRÉATEUR.TRICE.S, PRÉSENTÉ PAR AMAZON MUSIC

Dans une ambiance décontractée propice à l'échange, les créateur.trice.s de balados discuteront de leurs inspirations, des défis qu'ils.elles ont relevés et des histoires qui ont captivé leurs auditeur.trice.s lors de la dernière année. C'est l'occasion idéale pour les passionné.e.s de balados, les producteur.trice.s audio et les amateur.trice.s de storytelling de se retrouver et de célébrer l'art vibrant de la narration sonore. Rejoignez-nous pour un déjeuner gracieusement offert par Amazon Music, partenaire présentateur du Festival de la radio numérique.





10h30 / COMMENT ORCHESTRER UNE COPRODUCTION AUTOCHTONE-ALLOCTHONE DANS LE RESPECT ET L’ÉCOUTE?

Participez à une discussion constructive et inclusive sur les meilleures pratiques pour la coproduction entre les communautés autochtones et allochtones, placée sous le signe du respect et de l'écoute. Des intervenant.e.s partageront leurs expériences, mettant en lumière les étapes cruciales pour établir des partenariats respectueux, équitables et bénéfiques pour toutes les parties prenantes. Explorez les nuances culturelles et les approches collaboratives permettant de créer un espace où la diversité des voix est véritablement entendue. Cette discussion offrira des perspectives essentielles pour créer des collaborations authentiques et sensibles. Avec Émilie Monnet et Samian. Animation : Sonia Bonspille-Boileau.





13h30 - LES FUTURS DU BALADO

La Société des demains présente les moteurs de changements et les axes d'incertitudes qui définissent le secteur du balado et surtout qui pourraient influencer ses futurs. Une présentation de prospective par Catherine Mathys.





15h / LES ENGAGÉS PUBLICS, AVEC LE MINISTRE MATHIEU LACOMBE (sous réserve de changement à l'agenda du Ministre)

Les Engagés Publics, un balado animé par Denis Martel, qui vous fait découvrir des perspectives uniques, des histoires inspirantes et des idées novatrices qui façonnent notre société ! Balado d'actualité politique qui ne se prend pas au sérieux, qui aspire à quelque chose de mieux et qui inspire l'action.