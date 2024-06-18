8e édition de la Classique Edgar-Théorêt

Inclus : brunch, droit de jeu avec voiturette, casse-croûte, cocktail, souper, vin et soirée.
Un reçu pour fin d’impôts d'une valeur de 1 200$ disponible sur demande.
Billet de golf
550 $
Inclus : brunch, droit de jeu avec voiturette, casse-croûte, cocktail, souper, vin et soirée.
Un reçu pour fin d’impôts d'une valeur de 300$ disponible sur demande.
Souper seulement
175 $
Inclus : le cocktail, dès 17 h, souper, vin et soirée.
Un reçu pour fin d’impôts d'une valeur de 50$ disponible sur demande.
Commandite - Voiturettes
2 000 $
Logo du commanditaire affiché sur les voiturettes, visuel sur grand écran dans la salle de banquet.
Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite - Brunch
2 000 $
Carton sur chaque table annonçant la commandite, visuel sur grand écran dans la salle de banquet.
Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite - Souper
2 000 $
Carton sur chaque table annonçant la commandite, visuel sur grand écran dans la salle de banquet.
Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite - Cocktail
2 000 $
Carton sur chaque table annonçant la commandite, visuel sur grand écran dans la salle de banquet.
Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite - Vin
2 000 $
Carton sur chaque table annonçant la commandite, visuel sur grand écran dans la salle de banquet.
Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite d'un trou
500 $
Affiche avec nom et logo du commanditaire. Visibilité sur grand écran dans la salle de banquet. Cette commandite inclut le cocktail et le souper pour 2 personnes.
Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 200$ est disponible sur demande.
