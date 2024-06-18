Musée du Panthéon des sports du Québec

Organisé par

Musée du Panthéon des sports du Québec

À propos de cet événement

Ajouter un don pour Musée du Panthéon des sports du Québec

$

Ventes fermées

8e édition de la Classique Edgar-Théorêt

3700 Rue Damien-Gauthier

Montréal, QC H1A 5S2, Canada

Quatuor de golf
2 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Inclus : brunch, droit de jeu avec voiturette, casse-croûte, cocktail, souper, vin et soirée. Un reçu pour fin d’impôts d'une valeur de 1 200$ disponible sur demande.
Billet de golf
550 $
Inclus : brunch, droit de jeu avec voiturette, casse-croûte, cocktail, souper, vin et soirée. Un reçu pour fin d’impôts d'une valeur de 300$ disponible sur demande.
Souper seulement
175 $
Inclus : le cocktail, dès 17 h, souper, vin et soirée. Un reçu pour fin d’impôts d'une valeur de 50$ disponible sur demande.
Commandite - Voiturettes
2 000 $
Logo du commanditaire affiché sur les voiturettes, visuel sur grand écran dans la salle de banquet. Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite - Brunch
2 000 $
Carton sur chaque table annonçant la commandite, visuel sur grand écran dans la salle de banquet. Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite - Souper
2 000 $
Carton sur chaque table annonçant la commandite, visuel sur grand écran dans la salle de banquet. Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite - Cocktail
2 000 $
Carton sur chaque table annonçant la commandite, visuel sur grand écran dans la salle de banquet. Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite - Vin
2 000 $
Carton sur chaque table annonçant la commandite, visuel sur grand écran dans la salle de banquet. Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 1 000$ est disponible sur demande.
Commandite d'un trou
500 $
Affiche avec nom et logo du commanditaire. Visibilité sur grand écran dans la salle de banquet. Cette commandite inclut le cocktail et le souper pour 2 personnes. Un reçu pour fin d'impôts d'une valeur de 200$ est disponible sur demande.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!