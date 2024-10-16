e-Boutique hoPi e-Shop

Fondation hoPi Foundation

Fondation hoPi Foundation

hoPi Pitou
84 $

Une magnifique peluche douce et réconfortante avec une jolie couverture "doudou" à l'intérieur.

Livraison entre 1 à 2 semaines
Avec reçu d'impôt


Taille de la peluche : 35 cm x 45 cm

Taille la couverture (Petite) : 75 cm x 115 cm

Housse et Couverture : 95 % polyester, 5 % spandex (certifié Oeko-Tex Standard 100, sans substances nocives).

Les peluches couvertures sont conçues et assemblées au Québec et fabriquées partiellement au Canada et en Chine.

Recommandé pour les 2 ans +

hoPi Minou
84 $

Une magnifique peluche douce et réconfortante avec une jolie couverture "doudou" à l'intérieur.

Livraison entre 1 à 2 semaines
Avec reçu d'impôt


Taille de la peluche : 35 cm x 45 cm

Taille la couverture (Petite) : 75 cm x 115 cm

Housse et Couverture : 95 % polyester, 5 % spandex (certifié Oeko-Tex Standard 100, sans substances nocives).

Les peluches couvertures sont conçues et assemblées au Québec et fabriquées partiellement au Canada et en Chine.

Recommandé pour les 2 ans +

Jeu pour de Vrai ?!
30 $

S'amuser, tripper, découvrir !! 200 questions sur le bien-être de nos compagnons adorés! Trouve la bonne réponse parmi les choix ! Des heures de plaisir ... en voiture, à l'apéro, au chalet, en camping, n'importe où !!

Couverture apaisante
78 $

Une magnifique couverture toute douce de grande taille, parfaite pour un lit simple ou comme jeté doux de canapé!


Taille: 150 cm x 200 cm

Composition: 95 % polyester, 5 % spandex (certifié Oeko-Tex Standard 100, sans substances nocives).


Les couvertures apaisantes sont conçues au Québec et fabriquées en Chine; nous travaillons exclusivement avec des usines certifiées BSCI (Business Social Compliance Initiative). Sélectionnées avec soin, elles respectent nos standards élevés de qualité et d’éthique afin d’assurer des produits fiables et responsables.

10 $

Merci de prendre à votre charge les frais d'expédition :-)

Vous recevrez votre commande sous 3 à 5 jours ouvrables

Cartes hoPi
40 $

Lot de 20 cartes avec enveloppes:


Écrivez à vosproches tout en soutenant la mission de la Fondation hoPi.


Intérieur vide — parfait pour un mot personnalisé!

Les cartes seront accompagnées d'enveloppes blanches.

Cartes hoPi (spécial Noel)
40 $

Lot de 20 cartes avec enveloppes:


Envoyez vos vœux avec le cœur!
Nos cartes de Noël, illustrées d’un adorable chien et d’un chat, sont le moyen parfait de répandre la joie des Fêtes tout en soutenant la mission de la Fondation hoPi.


Intérieur vide — parfait pour un mot personnalisé!

Les cartes seront accompagnées d'enveloppes blanches. 

