Ce livre Les ouvrages et les heures... et les restes a été produit dans le contexte de l'exposition de l’artiste Monique Régimbald-Zeiber, Les ouvrages et les heures, présentée au Musée d’art de Joliette du 1er février au 6 septembre 2020 et au MA, musée d’art (Rouyn-Noranda) du 26 mars au 16 mai 2021.



Entre le catalogue d’exposition et le livre d’artiste, il contient des textes de Monique Régimbald-Zeiber et de la commissaire Anne-Marie St-Jean Aubre, ainsi que de passionnantes contributions textuelles et visuelles de onze autrices et artistes invitées à réagir à l’exposition. Venez rencontrer l'artiste et la commissaire à l'occasion de ce lancement intime.

Visite horodatée d'une durée de 60 minutes.





Bar payant.





Cette activité se déroulera en accord avec les directives de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) en vigueur à cette période.