Sidalys 2000 - Evénément bénéfice

4560 Rue Adam

Montréal, QC H1V 1V2, Canada

Solidaire
20 $
Si tu as des ressources financières limitées, ce tarif est là pour toi. Nous voulons que tout le monde puisse profiter de l’événement :)
Equilibré
40 $
Ce prix reflète le coût réel de l’organisation de l’événement. En choisissant cette option, tu participes de manière équitable.
Soutien
60 $
En payant le prix soutien, tu nous aides à financer les billets solidaires pour celles.ceux qui en ont besoin. Un reçu fiscal te sera transmis.
Généreux
80 $
En optant pour le prix généreux, tu soutiens non seulement l’événement en cours, mais tu participes aussi à la mission de notre organisme. Un cadeau personnalisé te sera offert! Un reçu fiscal te sera transmis.

