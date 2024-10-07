Sidalys 2000 - Evénément bénéfice

Si tu as des ressources financières limitées, ce tarif est là pour toi. Nous voulons que tout le monde puisse profiter de l’événement :)
Equilibré
40 $
Ce prix reflète le coût réel de l’organisation de l’événement. En choisissant cette option, tu participes de manière équitable.
Soutien
60 $
En payant le prix soutien, tu nous aides à financer les billets solidaires pour celles.ceux qui en ont besoin. Un reçu fiscal te sera transmis.
Généreux
80 $
En optant pour le prix généreux, tu soutiens non seulement l’événement en cours, mais tu participes aussi à la mission de notre organisme. Un cadeau personnalisé te sera offert!
Un reçu fiscal te sera transmis.
