Les amis de l'orgue et du patrimoine religieux de Durham-Sud

De la gigue au disco: l'histoire d'amour entre la danse et la musique

75 Rue de l'Église

Durham-Sud, QC J0H 2C0, Canada

Admission générale
30 $
IMPORTANT: lors de la confirmation de votre transaction, la contribution suggérée pour la plateforme Zeffy est optionnelle. Pour changer le montant de la contribution, veuillez cliquer sur l'onglet du montant suggéré, puis sélectionnez l'option « Autre». Indiquez le montant de 0$ ou un montant de votre choix dans l'espace « Contribution »

