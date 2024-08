Soirée de lancement Décarbone+

L’OBNL Décarbone+ sera officiellement lancé le 29 avril prochain et nous serions heureux de vous compter parmi nous. Accélérer la décarbonation des organisations (publiques et privées) au Québec passe par les efforts de milliers de personnes motivées comme vous. Décarbone+ coache cette communauté avec une approche ciblée et personnalisée. Venez la découvrir et échanger avec celles et ceux qui influencent et agissent.