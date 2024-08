12 mai - Promenade guidée en compagnie de l'historien Alex Tremblay Lamarche

Formulaire d'inscription pour la visite du 12 mai 2024, 10h00 à 12h00



Apprenez-en plus sur l’histoire de Montcalm lors d’une promenade urbaine animée par l’historien Alex Tremblay Lamarche. Au menu : la découverte des grandes phases du développement du quartier depuis l’établissement de ses premiers occupants. Soyez des nôtres !



5$ par personne. 30 places disponibles par visite. La moitié des places est réservée aux membres de la SHQ.

______

L'équipe du Printemps Montcalm tente une nouvelle formule d'inscription! Plutôt qu'une formule « premier arrivé, premier servi », nous réaliserons une pige au hasard parmi les gens qui auront rempli le formulaire d'inscription.



Cette formule a pour but d'assurer une chance de participation égale pour chacun et chacune. Le formulaire d'inscription sera disponible du 29 avril au 5 mai à 23h59. Ensuite, le 6 mai, une pige sera réalisée. Tous ceux et celles qui auront rempli le formulaire seront informés des résultats de la pige au plus tard le 8 mai.



À noter qu'une liste d'attente sera mise sur pied. Ceux et celles qui n'auront pas été pigés seront mis sur la liste d'attente et dans l'éventualité d'un désistement de l'un.e de nos participant.e.s, nous prendrons contact avec vous!