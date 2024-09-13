8h Atelier d'ornithologique -Adultes- Festival des oiseaux migrateurs 2024

26 octobre 2024
8h
Adulte
150 Rue Water, Danville, QC J0A 1A0
Atelier d'ornithologie présenté par la Société de loisir ornithologique de l'Estrie inc. aura lieu le samedi 26 octobre 2024 dans le cadre du Festival des oiseaux migrateurs. En cas de pluie, l'activité sera remise au dimanche 27 octobre.
