Corporation de développement de l'Étang Burbank

Organisé par

À propos de cet événement

8h Atelier d'ornithologique -Adultes- Festival des oiseaux migrateurs 2024

150 Rue Water

Danville, QC J0A 1A0, Canada

Adulte
Gratuit
26 octobre 2024 8h Adulte 150 Rue Water, Danville, QC J0A 1A0 Atelier d'ornithologie présenté par la Société de loisir ornithologique de l'Estrie inc. aura lieu le samedi 26 octobre 2024 dans le cadre du Festival des oiseaux migrateurs. En cas de pluie, l'activité sera remise au dimanche 27 octobre.

