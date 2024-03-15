Bal de Finissants, Promo 2024

Ce billet comprend une entrée, un plat principal, un dessert et une soirée inoubliable dans le somptueux Hôtel Mount Stephen!
Salade de laitue BG Cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et babeurre, jaune d’œuf
Gnocchi Sauce pomodoro, parmesan, basilic
Délice des caraïbes: sablée à la noix de coco, crémeux fruits de passion, mousse et ganache vanille et gel de mangues
Ce billet comprend une entrée, un plat principal, un dessert et une soirée inoubliable dans le somptueux Hôtel Mount Stephen!
Salade de laitue BG Cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et babeurre, jaune d’œuf
Gnocchi Sauce pomodoro, parmesan, basilic
Délice des caraïbes: sablée à la noix de coco, crémeux fruits de passion, mousse et ganache vanille et gel de mangues
POULET
126 $
Ce billet comprend une entrée, un plat principal, un dessert et une soirée inoubliable dans le somptueux Hôtel Mount Stephen!
Salade de laitue BG Cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et babeurre, jaune d’œuf
Poitrine de poulet Champignons d'hiver, pommes de terre rattes, sauce suprême
Délice des caraïbes: sablée à la noix de coco, crémeux fruits de passion, mousse et ganache vanille et gel de mangues
Ce billet comprend une entrée, un plat principal, un dessert et une soirée inoubliable dans le somptueux Hôtel Mount Stephen!
Salade de laitue BG Cheddar Avonlea vieilli, vinaigrette aux algues et babeurre, jaune d’œuf
Poitrine de poulet Champignons d'hiver, pommes de terre rattes, sauce suprême
Délice des caraïbes: sablée à la noix de coco, crémeux fruits de passion, mousse et ganache vanille et gel de mangues
ALLERGIES
126 $
Contactez-nous si ce menu s'applique à vous!
Le prix sera adapté selon votre allergie.
Contactez-nous si ce menu s'applique à vous!
Le prix sera adapté selon votre allergie.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!