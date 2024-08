SOS Miss Dolittle est fière d’annoncer la journée ‘Portes Ouvertes’ et la 2ième édition du "Défi CrossFit Sauvage" & du "Défi U-nid pour la vie" le samedi 24 août 2024 à St-Henri-De-Lévis, de 9h à 18h. Inscris-toi et récolte des fonds pour les animaux sauvages en détresse, blessés ou orphelins!





SOS Miss Dolittle est le plus grand centre de réhabilitation de la faune au Québec pour toutes les espèces animales sauvages et a reçu plus de 9,000 animaux sauvages en détresse depuis 2014. Ouvert à l'année, 7 jours sur 7, vétérinaire, biologistes, responsables aux soins des animaux, et une armée de bénévoles s'activent afin de venir en aide au plus grand nombre d'animaux sauvages blessés ou orphelins.





Pour chaque inscription de 100$ (par personne), tu reçois un reçu d'impôt de 100$. SOS Miss Dolittle est un organisme de bienfaisance non subventionné. SOS Miss Dolittle ne vit que grâce au support de la population, des amoureux des animaux.





MERCI de la part de toute l'équipe de SOS Miss Dolittle.





Jennifer Tremblay, Présidente-fondatrice

SOS Miss Dolittle

[email protected]





Tous les dons sont admissibles à un reçu d’impôt.

Numéro d'enregistrement: 81133 4176 RR 0001