Tricot et chocolat chaud

Il y a deux approches pour faire face aux temps des fêtes: on peut sortir l'arbre de Noël le lendemain de l'Halloween ou on peut commencer nos courses le 23 décembre. Peu importe ton école de pensée, la période qui s'annonce est souvent mouvementée et on aura besoin d'un petit moment de répit entre le cinquième repas de dinde et le cadeau oublié sur le toit de la voiture.





On te propose un moment pour toi et de venir tricoter entre Simone. Cette activité ancestrale est reconnue pour ses bienfaits sur la santé. En répétant le même mouvement, le tricot devient une forme de méditation qui t'aide à relaxer. C'est le moment idéal pour essayer ou poursuivre cette pratique!





Les Simone offrent une pause bien méritée et l'occasion de célébrer le monde féminin. Pour les débutantes, nous te fournirons la laine, les aiguilles et le projet de tricot selon ton niveau. Et si tu tricotes déjà, apporte ton projet et montre-nous tes connaissances. En d'autres mots, viens comme tu es et on s'occupe du reste.





Stéfanny

[email protected]





NB Pour devenir membre, tu peux payer ton adhésion ici.