Adhésion d'un membre individuel

Si vous RÉSIDEZ sur le territoire desservi par la station (de Port-Daniel-Gascons à L'Ascension-de-Patapédia).
Voici les avantages en tant que membre individuel :
1) Concours exclusifs
2) Bonification de 100 $ du montant offert aux gagnants de la carte pleine du Bingo radio CIEU-FM
3) Plus de diffusion aux trouvailles pour le même prix
4) Abonnement à l'infolettre et réception des nouvelles de CIEU en primeur
5) Vote à l'assemblée générale annuelle, donc le pouvoir de choisir les membres du conseil d'administration
6) Possibilité de siéger au conseil d'administration de CIEU-FM
