Adhésion d'un membre individuel

Si vous RÉSIDEZ sur le territoire desservi par la station (de Port-Daniel-Gascons à L'Ascension-de-Patapédia). Voici les avantages en tant que membre individuel : 1) Concours exclusifs 2) Bonification de 100 $ du montant offert aux gagnants de la carte pleine du Bingo radio CIEU-FM 3) Plus de diffusion aux trouvailles pour le même prix 4) Abonnement à l'infolettre et réception des nouvelles de CIEU en primeur 5) Vote à l'assemblée générale annuelle, donc le pouvoir de choisir les membres du conseil d'administration 6) Possibilité de siéger au conseil d'administration de CIEU-FM

