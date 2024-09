Massage Fête des mères

Cette année le GEM souhaite fêter la fête des mères en grand !





C'est l'occasion de prendre soin de vous ou de votre blonde en achetant un billet! 5 massages à gagner!





Vous pouvez acheter un ou plusieurs billets de tombola au prix de 5 dollars pour gagner un massage de 45 minutes au GEM qui aura lieu le mardi 28 mai. Pendant que vous vous ferez masser dans un bureau fermé pour l'occasion, nos éducatrices pourront prendre soin de votre enfant si vous le souhaitez ;)





Les dons amassés par la tombola serviront au financement de cette belle journée et à soutenir la mission du GEM.





Quand: Le mardi 28 mai entre 9h et 15h , venez vous faire masser au GEM !

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 23 mai, surveillez vos courriels!





Combien: il y a 5 massages à gagner!





Qui: Juliette Forster, marraine du GEM, vous offrira un moment de bien-être. Voici le lien de son site: https://www.mahakalpa-care.com/a-propos





Pour: les membres du GEM uniquement





Quoi: Vous pourrez choisir parmi 3 massages à sélectionner au moment de l'achat de votre billet:





Le massage Lomi Lomi Nui





Le massage hawaïen Lomi Lomi se caractérise par des mouvements fluides qui imitent le flux des vagues dans l'océan. Il est inspiré de la sérénité de l’océan Pacifique et rappelle la douceur et la puissance des vagues. Effectué avec de l'huile, ce massage emploie principalement les avant-bras, mais également les mains et les coudes. La musique joue un rôle important pendant la séance. Profond, intuitif et transformationnel, le massage ancestral Lomi Lomi agit au niveau de la conscience cellulaire, favorisant ainsi l'équilibre du corps et de l'esprit.









Le massage ayurvédique





Le massage ayurvédique vata est bénéfique pour toute personne recherchant une expérience apaisante et nourrissante visant à calmer le système nerveux. Ce massage doux est réalisé avec de l'huile chaude infusée de plantes. Il ne se contente pas seulement d'apaiser le système nerveux, mais il nourrit également les tissus et réinitialise les systèmes hormonal, digestif, circulatoire, immunitaire et respiratoire. En sanskrit, le mot « sneha » peut être traduit à la fois par « huile » et « amour ». On dit que saturer le corps d'huile, c'est comme être saturé d'amour, procurant ainsi des sentiments profonds de stabilité, de chaleur et de confort.





Le massage Tuina