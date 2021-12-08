Nicolas Rivard

Offert par
La Fatigue culturelle est un projet d’entreprise fictive de détournement culturel créé en 2014. Ses réalisations se définissent par un humour caustique et par des propensions extra-artistiques. Elle déroge des territoires de l’art pour mieux dialoguer avec le réel. Elle compte à son actif 5 œuvres-interventions.
VISIBILITÉ est une installation de produits dérivés destinés aux artistes et aux travailleurs.ses culturel.le.s. Elle s’intéresse à la valeur du travail artistique et culturel, trop souvent rémunéré en termes de «visibilité». VISIBILITÉ propose donc d’augmenter la visibilité physique de l’artiste afin de contribuer aux nécessités de présentation, d’exposition, de diffusion et de représentation liées à son travail. Le prix est pour une location. Pour une semaine : 1,75$ Pour 10 jours : 2,50$ Pour un mois : 7,75$ Possibilité de passer en magasin pour louer par jour au montant de 0,25$
