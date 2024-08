Traditions, mythes et sagesse de la Terre-Mère.

Quand l'Esprit rencontre l'Humain et la Terre.

Vers l'Unité par la Diversité

Les véritables philosophes vouent un respect profond pour la Terre-Mère, porteuse de la vie sous toutes ses formes, généreuse et juste.





Pour célébrer la Journée de la Terre-Mère, toutes les Écoles de philosophie de Nouvelle Acropole dans le monde organisent diverses activités utiles et inspirantes, offertes à la population.





A Montréal, un panel de conférenciers nous amèneront dans la grande aventure des riches traditions et sagesses relatives à notre Terre-Mère.





Notre invité de marque est M. Stephen McComber, sculpteur mohawk et membre du clan de l’Ours argenté, qui est également connu internationalement comme un « seedsaver » un gardien des graines iroquoises traditionnelles. Il nous parlera d’agriculture durable et ancestrale, et de ce que représentent pour son peuple les « trois sœurs » : le maïs, la courge et le haricot. (**cette intervention se déroulera en anglais**)





Également au panel, M. Pierre Lemasson présentera quelques clés quant aux mystérieuses communications entre les plans de la nature, dont les plantes et les arbres. Tout dans la nature communique et collabore, il y a de l'intelligence en toutes formes, même dans l'invisible.





Mme Céline Bouchard nous entretiendra des entités invisibles de la forêt. Cette réalité invisible échappe en général à notre perception, pourtant elle est nécessaire à l'entretien du monde.





C’est donc une soirée d'offrande et de gratitude, où l’on rencontrera des dimensions subtiles et philosophiques de la Terre-Mère, la Grande Dame donneuse de Vie.





Le lundi 22 avril à 19h30. Entrée gratuite.

---

Pour le bon déroulement de l'activité, nous vous prions d'arriver au plus tard à 19h30. Les portes se ferment à 19h45.

---

Si vous avez des questions, contactez-nous:

[email protected]

514-400-4530