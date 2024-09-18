Soirée Vins de Sophie - Édition 2025

Votre participation vous permet de:
- Déguster champagne et vins haut de gamme
- Assister à la soirée musicale
- Déguster des bouchées délicieuses par des chefs de Sherbrooke
- Participer à l'encan interactif et à la criée
- Bien plus encore...!
Partenaire CHAMPAGNE
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Grâce à la commandite CHAMPAGNE vous obtenez:
- Commanditaire officiel des vins de la soirée
- Mot lors des allocutions
- Remerciements par l'animateur lors de la présentation
- Nappe a l'effigie de votre entreprise (valeur 1 000 $)
- Dix (10) participations (billets) lors de la soirée (valeur 3 500 $)
- Promotion de votre entreprise lors de la soirée (bannière rétractable)
- Projection en continu (Power Point)
- Remerciement en mention sur la page Facebook
Commandite ROMANÉE-CONTI
6 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Grâce à la commandite ROMANÉE-CONTI vous obtenez:
- Remerciements par l'animateur lors de la présentation
- Nappe a l'effigie de votre entreprise (valeur 1 000 $)
- Huit (8) participations (billets) lors de la soirée (valeur 2 800 $)
- Promotion de votre entreprise lors de la soirée (bannière rétractable)
- Projection en continu (Power Point)
- Remerciement en mention sur la page Facebook
Commandite BAROLO
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Grâce à la commandite BAROLO vous obtenez:
- Nappe a l'effigie de votre entreprise (valeur 1 000 $)
- Quatre (4) participations (billets) lors de la soirée (valeur 1 400 $)
- Projection en continu (Power Point)
- Remerciement en mention sur la page Facebook
Commandite BORDEAUX
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Grâce à la commandite BORDEAUX vous obtenez:
- Deux (2) participations (billets) lors de la soirée (valeur 700 $)
- Projection en continu (Power Point)
- Remerciement en mention sur la page Facebook
