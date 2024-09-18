Fondation MB Capital

Fondation MB Capital

Soirée Vins de Sophie - Édition 2025

4319 Boul Bourque

Sherbrooke, QC J1N 1S4, Canada

Admission générale
350 $
Votre participation vous permet de: - Déguster champagne et vins haut de gamme - Assister à la soirée musicale - Déguster des bouchées délicieuses par des chefs de Sherbrooke - Participer à l'encan interactif et à la criée - Bien plus encore...!
Partenaire CHAMPAGNE
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Grâce à la commandite CHAMPAGNE vous obtenez: - Commanditaire officiel des vins de la soirée - Mot lors des allocutions - Remerciements par l'animateur lors de la présentation - Nappe a l'effigie de votre entreprise (valeur 1 000 $) - Dix (10) participations (billets) lors de la soirée (valeur 3 500 $) - Promotion de votre entreprise lors de la soirée (bannière rétractable) - Projection en continu (Power Point) - Remerciement en mention sur la page Facebook
Commandite ROMANÉE-CONTI
6 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Grâce à la commandite ROMANÉE-CONTI vous obtenez: - Remerciements par l'animateur lors de la présentation - Nappe a l'effigie de votre entreprise (valeur 1 000 $) - Huit (8) participations (billets) lors de la soirée (valeur 2 800 $) - Promotion de votre entreprise lors de la soirée (bannière rétractable) - Projection en continu (Power Point) - Remerciement en mention sur la page Facebook
Commandite BAROLO
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Grâce à la commandite BAROLO vous obtenez: - Nappe a l'effigie de votre entreprise (valeur 1 000 $) - Quatre (4) participations (billets) lors de la soirée (valeur 1 400 $) - Projection en continu (Power Point) - Remerciement en mention sur la page Facebook
Commandite BORDEAUX
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Grâce à la commandite BORDEAUX vous obtenez: - Deux (2) participations (billets) lors de la soirée (valeur 700 $) - Projection en continu (Power Point) - Remerciement en mention sur la page Facebook
