Atelier Massage De Détente - Pour Femmes

Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouvel atelier de massage de détente, en partenariat avec « MSN Approach », conçu pour vous offrir une expérience de formation exceptionnelle.





Vous pourrez vous immerger dans une atmosphère apaisante et apprendre :

- Les bienfaits thérapeutiques du massage de relaxation

- Anatomie de base

- Indication et contre-indications

- Préparation du matériel & des produits

- Glossaire, Manœuvres, Distributions de temps...





Nous avons hâte de vous accueillir dans notre atelier de massage relaxation et de vous aider à vous ressourcer pleinement avec les secrets de l'industrie de la santé et du bien-être avec notre formatrice passionnée et certifiée.





Aucune expérience préalable en massothérapie n'est nécessaire, cet atelier est ouvert à toute personne souhaitant explorer l'art de la relaxation et du bien-être.





La formation se déroulera sur 2 jours (Fin de semaine complet) :

Jour 1 : Samedi 08 Juin - 09h - 17h

Jour 2 : Dimanche 09 Juin - 09h - 17h





À propos de Dounia Zidelkheir (Formatrice) :

- Thérapeute Masterclass, 14 ans d'expérience.

- Entrepreneur Santé & Bien-être.

- Approuvé et certifié par la Fédération Québécoise des Massothérapeutes dans plusieurs Techniques et Approches thérapeutiques.

- Flexibilité de communication : français, anglais, arabe.





Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au +1(438)924-4664 ou par courriel à [email protected]