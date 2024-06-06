Le Grand Effeuillage littéraire

Admission générale - J'peux pas payer plus - C'est correct !
15 $
Billet (13,04 $) + TPS (0,65 $) + TVQ (1,30 $)
No. de TPS : 77564 0139 RT0001
No. de TVQ : 1226490597 TQ0001
En achetant ce billet, tu acceptes les conditions suivantes:
1-AVOIR 18 ans et plus.
2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle)
3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio).
4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite.
5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs.
TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Admission générale - J'peux un peu plus. - Génial !
20 $
Billet (17,39 $) + TPS (0,87 $) + TVQ (1,74 $)
No. de TPS : 77564 0139 RT0001
No. de TVQ : 1226490597 TQ0001
En achetant ce billet, tu acceptes les conditions suivantes:
1-AVOIR 18 ans et plus.
2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle)
3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio).
4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite.
5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs.
TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Admission générale - Le tarif de base. - C'est parfait !
25 $
Billet (21,74 $) + TPS (1,09 $) + TVQ (2,17 $)
No. de TPS : 77564 0139 RT0001
No. de TVQ : 1226490597 TQ0001
En achetant ce billet, tu acceptes les conditions suivantes:
1-AVOIR 18 ans et plus.
2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle)
3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio).
4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite.
5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs.
TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Admission générale - Je peux donner un peu plus. - Merci !
30 $
Billet (26,10 $) + TPS (1,30 $) + TVQ (2,60 $)
No. de TPS : 77564 0139 RT0001
No. de TVQ : 1226490597 TQ0001
En achetant ce billet, tu acceptes les conditions suivantes:
1-AVOIR 18 ans et plus.
2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle)
3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio).
4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite.
5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs.
TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Admission générale - Je vous soutiens. - Wow !
35 $
Billet (30,44 $) + TPS (1,52 $) + TVQ (3,04 $)
No. de TPS : 77564 0139 RT0001
No. de TVQ : 1226490597 TQ0001
En achetant ce billet, tu acceptes les conditions suivantes:
1-AVOIR 18 ans et plus.
2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle)
3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio).
4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite.
5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs.
TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Admission générale - Amour - Le nôtre en retour !
40 $
Billet (34,78 $) + TPS (1,74 $) + TVQ (3,47 $)
No. de TPS : 77564 0139 RT0001
No. de TVQ : 1226490597 TQ0001
En achetant ce billet, tu acceptes les conditions suivantes:
1-AVOIR 18 ans et plus.
2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle)
3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio).
4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite.
5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs.
TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Admission générale - La totale - MERCI TOTALEMENT !
50 $
Billet (43,49 $) + TPS (2,17 $) + TVQ (4,34 $)
No. de TPS : 77564 0139 RT0001
No. de TVQ : 1226490597 TQ0001
En achetant ce billet, tu acceptes les conditions suivantes:
1-AVOIR 18 ans et plus.
2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle)
3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio).
4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite.
5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs.
TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Ajouter un don pour Fierté littéraire
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!