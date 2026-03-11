8e édition du Gala des Lauriers de la Gastronomie Québécoise

À propos de cet événement
Le prix du billet (150 $) inclut toutes les taxes :
- TPS : 7,50 $
- TVQ : 14,96 $
Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement :
— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure
— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h
Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.
Inclus avec votre billet :
Options sans alcool disponibles.
TPS : 778553511RT0001
TVQ : 1224224211TQ001
Le prix du billet (125 $) inclut toutes les taxes :
- TPS : 18,75 $
- TVQ : 37,41 $
Les Lauriers c’est une grande fête !
Venez célébrer en gang au Gala des Lauriers qui se tiendra le 4 mai prochain !
Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement pour 3 personnes :
— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure
— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h
Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.
Inclus avec votre billet :
Options sans alcool disponibles.
TPS : 778553511RT0001
TVQ : 1224224211TQ001
À l'achat de 3 billets, obtenez un rabais de 15% sur votre facture totale. Chaque billet coûte ainsi 125$ plus taxes.
Le prix du billet (125 $) inclut toutes les taxes :
- TPS : 25 $
- TVQ : 49,88 $
Les Lauriers c’est une grande fête !
Venez célébrer en gang au Gala des Lauriers qui se tiendra le 4 mai prochain !
Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement pour 4 personnes :
— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure
— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h
Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.
Inclus avec votre billet :
Options sans alcool disponibles.
TPS : 778553511RT0001
TVQ : 1224224211TQ001
À l'achat de 4 billets, obtenez un rabais de 15% sur votre facture totale. Chaque billet coûte ainsi 125$ plus taxes.
Le prix du billet (125 $) inclut toutes les taxes :
- TPS : 31,25 $
- TVQ : 62,34 $
Les Lauriers c’est une grande fête !
Venez célébrer en gang au Gala des Lauriers qui se tiendra le 4 mai prochain !
Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement pour 5 personnes :
— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure
— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h
Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.
Inclus avec votre billet :
Options sans alcool disponibles.
TPS : 778553511RT0001
TVQ : 1224224211TQ001
À l'achat de 5 billets, obtenez un rabais de 15% sur votre facture totale. Chaque billet coûte ainsi 125$ plus taxes.
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