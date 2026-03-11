Les Lauriers de la gastronomie québécoise

Organisé par

Les Lauriers de la gastronomie québécoise

À propos de cet événement

8e édition du Gala des Lauriers de la Gastronomie Québécoise

300 Boul. de Maisonneuve E

Montréal, QC H2X 3J8, Canada

Admission générale (taxes incluses)
172,46 $

Le prix du billet (150 $) inclut toutes les taxes :

- TPS : 7,50 $

- TVQ : 14,96 $


Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement :
— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure
— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h


Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.


Inclus avec votre billet :

  • Menu des étoiles préparés par les chefs des restaurants Le Clan, Tanière3, Melba et bien d'autres...
  • 1 verre de bulles
  • 1 cocktail-mocktail
  • 1 bière

Options sans alcool disponibles.



TPS : 778553511RT0001

TVQ : 1224224211TQ001

Achat groupé - 3 billets (taxes incluses)
431,16 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Le prix du billet (125 $) inclut toutes les taxes :

- TPS : 18,75 $

- TVQ : 37,41 $


Les Lauriers c’est une grande fête !

Venez célébrer en gang au Gala des Lauriers qui se tiendra le 4 mai prochain !


Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement pour 3 personnes :
— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure
— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h


Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.


Inclus avec votre billet :

  • Menu des étoiles préparés par les chefs des restaurants Le Clan, Tanière3, Melba et bien d'autres...
  • 1 verre de bulles
  • 1 cocktail-mocktail
  • 1 bière

Options sans alcool disponibles.



TPS : 778553511RT0001

TVQ : 1224224211TQ001

À l'achat de 3 billets, obtenez un rabais de 15% sur votre facture totale. Chaque billet coûte ainsi 125$ plus taxes.

Achat groupé - 4 billets (taxes incluses)
574,88 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Le prix du billet (125 $) inclut toutes les taxes :

- TPS : 25 $

- TVQ : 49,88 $


Les Lauriers c’est une grande fête !

Venez célébrer en gang au Gala des Lauriers qui se tiendra le 4 mai prochain !


Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement pour 4 personnes :
— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure
— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h


Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.


Inclus avec votre billet :

  • Menu des étoiles préparés par les chefs des restaurants Le Clan, Tanière3, Melba et bien d'autres...
  • 1 verre de bulles
  • 1 cocktail-mocktail
  • 1 bière

Options sans alcool disponibles.



TPS : 778553511RT0001

TVQ : 1224224211TQ001

À l'achat de 4 billets, obtenez un rabais de 15% sur votre facture totale. Chaque billet coûte ainsi 125$ plus taxes.

Achat groupé - 5 billets (taxes incluses)
718,59 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

Le prix du billet (125 $) inclut toutes les taxes :

- TPS : 31,25 $

- TVQ : 62,34 $


Les Lauriers c’est une grande fête !

Venez célébrer en gang au Gala des Lauriers qui se tiendra le 4 mai prochain !


Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement pour 5 personnes :
— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure
— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h


Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.


Inclus avec votre billet :

  • Menu des étoiles préparés par les chefs des restaurants Le Clan, Tanière3, Melba et bien d'autres...
  • 1 verre de bulles
  • 1 cocktail-mocktail
  • 1 bière

Options sans alcool disponibles.



TPS : 778553511RT0001

TVQ : 1224224211TQ001

À l'achat de 5 billets, obtenez un rabais de 15% sur votre facture totale. Chaque billet coûte ainsi 125$ plus taxes.

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