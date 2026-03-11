8e édition du Gala des Lauriers de la Gastronomie Québécoise

Le prix du billet (125 $) inclut toutes les taxes :

- TPS : 31,25 $

- TVQ : 62,34 $





Les Lauriers c’est une grande fête !

Venez célébrer en gang au Gala des Lauriers qui se tiendra le 4 mai prochain !





Ce billet donne accès à l’ensemble de l’événement pour 5 personnes :

— Remise de prix au Théâtre Pierre-Mercure

— Soirée festive au Cabaret Saint-Denis, à partir de 19h





Accueil à partir de 17h au Théâtre Pierre-Mercure.





Inclus avec votre billet :

Menu des étoiles préparés par les chefs des restaurants Le Clan, Tanière3, Melba et bien d'autres...

1 verre de bulles

1 cocktail-mocktail

1 bière

Options sans alcool disponibles.









TPS : 778553511RT0001

TVQ : 1224224211TQ001



À l'achat de 5 billets, obtenez un rabais de 15% sur votre facture totale. Chaque billet coûte ainsi 125$ plus taxes.