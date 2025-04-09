8e édition du Game Over Saguenay - participants du OFF
Billet adulte | Samedi seulement
CA$20
Profitez de la grande veillée du samedi et d'une foule d'activités
Billet adulte | Dimanche seulement
CA$15
Profitez de la journée familiale du dimanche
Billet enfant (8 à 12 ans) | Fin de semaine complète
CA$10
Profitez de la grande veillée du samedi et des activités familiales du dimanche
**Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
Billet enfant (8 à 12 ans) | Samedi seulement
CA$5
Profitez de la grande veillée du samedi et d'une foule d'activités
**Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
Billet enfant (8 à 12 ans) | Dimanche seulement
CA$5
Profitez de la journée familiale du dimanche
**Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
Billet enfant (7 ans et - ) | Fin de semaine complète
free
Profitez sans limite des activités avec vos tout-petits
**Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
Gaming Soirée de jeux + bière pression + assiette partagée
CA$34.49
Donne droit accès à la soirée gaming Pré-Game Over du vendredi au café ludique Soirée de jeux (situé au 115 Rue Racine), à une bière pression et une assiette pêle-mêle (4 ailes de poulet; 4 batonnets de fromage; rondelles d'oignons et 2 taquitos)
**Taxes incluses
Tshirt Game Over
CA$25
Affichez avec style que vous êtes venu à la fin de semaine gaming de Saguenay!
Casquette Game Over (avec logo style cuir)
CA$30
La casquette idéale pour ne pas avoir le soleil dans les yeux durant sa partie de Littoral à la plage
Casquette Game Over (avec logo imprimé)
CA$30
La casquette idéale pour ne pas avoir le soleil dans les yeux durant sa partie de Littoral à la plage
