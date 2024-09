Dernière rencontre de membres avant l'été Last members' meeting before Summer

Mercredi 22 mai de 9 h à 12 h

Wednesday 22nd May from 9:00 am to 12:00 pm

Centre civique Dollard-des-Ormeaux

(12 001, bd Salaberry à DDO )





Ordre du jour Agenda

9 h

Accueil et réseautage Welcoming and networking





9 h 30

* Lecture et approbation de l'ordre du jour Reading and adoption of the agenda

* Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 26 mars 2024

Reading and adoption of the minutes from the meeting of March 26th, 2024





9 h 40

Ouverture de la rencontre et activités pour rester connectés cet été

Opening of the meeting and activities to stay connected this Summer









10 h 30

Pause

10 h 50

Présentation d'un organisme 0-6 si quelqu'un le souhaite sur place

Presentation of a 0-6 organisation who wants to

Présentation du programme CLC de LBPSB (6-12)

Presentation of LBPSB' CLC program (6-12)

Présentation du programme Aire ouverte (12-24)

Presentation of Aire ouverte (12-24)





11 h 20

* Nouvelles de laTable de concertation Enfance Famille Jeunesse de l'Ouest-de-'l'île (Mesures de la DRSP sur les milieux de vie favorables en petite enfance (3.1) et en jeunesse (4.2), Projet Ma communauté outillée en éveil à la lecture et à l'écriture, etc.)

* News from the Table de concertation Enfance Famille Jeunesse de l'Ouest-de-'l'île (News about the DRSP's measures about Milieux de vie favorables en petite enfance (3.1) et en jeunesse (4.2), Ma communauté outillée en éveil à la lecture et à l'écriture project, etc.)









12 h

Fin de la rencontre End of the meeting