ACHATS DE BILLETS EN LIGNE - levée de fonds - 25e Encan d'oeuvres d'art de La Fenêtre, Centre d'immersion aux arts

LEVÉE DE FONDS - ENCAN 2024 DE LA FENÊTRE, CENTRE D'IMMERSIO
25 $
Notre encan fête cette année ses 25 ans !
Dimanche 1er décembre 2024 de 13h à 16h
Pavillon St-Arnaud, 2900 rue Mgr. St-Arnaud, Trois-Rivières.
Le billet d'entrée est en prévente à 25,00 $ et en vente à 30,00 $, à la porte le soir de l'événement.
Inclut un catalogue de l'encan 2024 et un goûter dinatoire.
Sous la présidence d'honneur de Réal Boisvert, artiste visuel et Claude Brouard, président d'Innovations Voltflex.
Encanteur: Claude Bolduc.
