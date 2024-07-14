ARROCQ

ARROCQ

VENTES DES PRODUITS ET SERVICES DE L'ARROCQ

T-shirt ARROCQ Vert item
T-shirt ARROCQ Vert
20 $

T-shirt en coton, incluant les frais de livraison.

Casquette ARROCQ item
Casquette ARROCQ
10 $

Caquette en coton incluant les frais de livraison.

Polo ARROCQ Vert item
Polo ARROCQ Vert
30 $

Polo haut de gamme en coton de couleur verte.

T-shirt ARROCQ blanc item
T-shirt ARROCQ blanc
20 $

T-shirt en coton, incluant les frais de livraison.

Kit ARROCQ Blanc item
Kit ARROCQ Blanc
28 $

Un T-shirt de couleur blanche et Une Caquette vert-blanc

Kit ARROCQ Vert item
Kit ARROCQ Vert
28 $

Un T-shirt de couleur verte et Une Caquette vert-blanc

La chorale communautaire de l'ARROCQ item
La chorale communautaire de l'ARROCQ
299 $

Prestation d'une heure de chants et cantiques religieux.
Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.).
Le client doit prévoir une collation pour les choristes.
Les frais de 1$ par km seront facturés en sus pour les prestations ayant lieu à plus de 15km de l'adresse (50e Avenue Est) du lieu des assemblée générale de l'ARROCQ.
Vous devez respecter les heures de début et de fin réservées car des frais de 100$ supplémentaires seront facturés pour chaque 10 minutes de retard.

Chorale communautaire de l'ARROCQ + KIT d'animation item
Chorale communautaire de l'ARROCQ + KIT d'animation
499 $

Prestation de 2 heures de chants et cantiques religieuses. Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.).
Le client est responsable de la collation des chanteurs.
Le kilométrage de chaque de la chorale est à la charge du client pour des distance au delà de 25km de la ville de Québec. KIT D'animation professionnel (haut parleur , 3 microphones, 3 supports de microphone, logistique de transport)

Registre des entrepreneurs item
Registre des entrepreneurs
9,99 $

Référencement sur le site Web de l'ARROCQ et promotion sur nos différents réseaux sociaux.

Commanditer pour une assemblée générale item
Commanditer pour une assemblée générale
50 $

OFFRE DE COMMANDITE DES AGS
L'offre comprend :
Les remerciements du partenaire par le Coordonnateur.
Le logo du partenaire sur l'ordre du jour.
La bannière rétractable du partenaire dans la salle de l'AG
Les objets/Documents promotionnels remis aux participants
Le temps de parole de 2 minutes accordé durant la rencontre

Ajouter un don pour ARROCQ

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!