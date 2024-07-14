VENTES DES PRODUITS ET SERVICES DE L'ARROCQ

Offert par
T-shirt en coton, incluant les frais de livraison.
Caquette en coton incluant les frais de livraison.
Polo haut de gamme en coton de couleur verte.
T-shirt en coton, incluant les frais de livraison.
Un T-shirt de couleur blanche et Une Caquette vert-blanc
Un T-shirt de couleur verte et Une Caquette vert-blanc
Prestation d'une heure de chants et cantiques religieux.
Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.).
Le client doit prévoir une collation pour les choristes.
Les frais de 1$ par km seront facturés en sus pour les prestations ayant lieu à plus de 15km de l'adresse (50e Avenue Est) du lieu des assemblée générale de l'ARROCQ.
Vous devez respecter les heures de début et de fin réservées car des frais de 100$ supplémentaires seront facturés pour chaque 10 minutes de retard.
Prestation de 2 heures de chants et cantiques religieuses. Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.).
Le client est responsable de la collation des chanteurs.
Le kilométrage de chaque de la chorale est à la charge du client pour des distance au delà de 25km de la ville de Québec. KIT D'animation professionnel (haut parleur , 3 microphones, 3 supports de microphone, logistique de transport)
Référencement sur le site Web de l'ARROCQ et promotion sur nos différents réseaux sociaux.
OFFRE DE COMMANDITE DES AGS
L'offre comprend :
Les remerciements du partenaire par le Coordonnateur.
Le logo du partenaire sur l'ordre du jour.
La bannière rétractable du partenaire dans la salle de l'AG
Les objets/Documents promotionnels remis aux participants
Le temps de parole de 2 minutes accordé durant la rencontre
$
