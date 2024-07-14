VENTES DES PRODUITS ET SERVICES DE L'ARROCQ

Prestation d'une heure de chants et cantiques religieux.

Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.).

Le client doit prévoir une collation pour les choristes.

Les frais de 1$ par km seront facturés en sus pour les prestations ayant lieu à plus de 15km de l'adresse (50e Avenue Est) du lieu des assemblée générale de l'ARROCQ.

Vous devez respecter les heures de début et de fin réservées car des frais de 100$ supplémentaires seront facturés pour chaque 10 minutes de retard.